Oferta de feina: Guia d'enoturisme a Bouquet d'Alella

Bouquet d’Alella és un celler familiar a tocar del nucli urbà d’Alella (només 15 kms de

Barcelona) que elaboren vins d’agricultura ecològica i aposten per l‘Enoturisme com a

forma de donar a conèixer els seus vins i el nostre entorn natural privilegiat.

Busquen a un/a GUIA D’ENOTURISME per realitzar les activitats enoturístiques de la

bodega.



Tasques a realitzar:

- Realització de Visites guiades, tastos i d’altres activitats enoturístiques. Els idiomes amb el que es realitzaran les activitats poden ser català, castellà i anglès. Les activitats actuals són: https://bouquetdalella.com/enoturisme/

- Organització de les activitats enoturístiques: preparació de l’espai i del material de l’activitat, posterior recollida i neteja.

- Atenció al client: Gestió de reserves i venta de productes a la botiga.



Requisits:

- Imprescindible coneixements de vi. Es valoraran estudis de Sommelier o similar.

- Es valorarà experiència similar.

- Bon tracte amb la gent.

- Imprescindible català, castellà i anglès, es valorarà francès.

- Carnet de conduir i vehicle propi.

- Edat: 25-35 anys



S’ofereix:

- Mínim de 25 hores a la setmana.

- Jornada de Divendres a Dimarts, incluent el cap de setmana.

- Incorporació immediata.



Contacta’ns a: bouquetda@bouquetdalella.com