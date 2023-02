Torna el 15è Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles

El diumenge 12 de març, al Casino de Madrid, aficionats i professionals del món del vi es donen cita en un dels esdeveniments del sector. És l’edició número 15 del Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles. 240 tastadors han d’esbrinar vins a cegues i en parella, consensuant les respostes per endevinar característiques com el país d’origen, zona geogràfica, anyada, varietat, elaborador i marca.

Quim Vila i el seu soci Siscu Martí, propietaris de Vila Viniteca, porten quinze anys posant en valor la cultura del vi a través del concurs més esperat i el més ben dotat, amb 40.000 euros: 30.000 euros per a la parella guanyadora, 7.000 euros per a la segona classificada i 3.000 per a la tercera.

El Premi compta en aquesta edició del seu 15 aniversari amb participació nacional i internacional. Francesos, belgues, així com tastadors de Dinamarca, Regne Unit, Luxemburg i Finlàndia encapçalen els països europeus. Les 120 places de tast dobles es van esgotar en menys de 4 minuts.