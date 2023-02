Oller del Mas treu al mercat l'Especial Carinyena 2018

La barraca de vinya i les terrasses de pedra seca conformen la parcel.la de la Masia, una parcel·la arrasada pel foc de l’any 1986 i que va ser abandonada. Posteriorment la va conquerir el bosc quedant amagada i oblidada més de 50 anys.El procés de recuperació d’aquesta vinya es va fer amb la col·laboració de Càritas, on hi ha treballat persones en risc d’exclusió social, restauració que va ser premiada pel concursi que té com a objectiu promoure la rehabilitació d’aquest patrimoni i posar en valor la feina d’investigació, les activitats educatives, itineraris i accions de promoció i difusió de la pedra seca.plantada en sol franco-argilós i seguint els paràmetres de l’agricultura ecològica i regenerativa., ha estat estudiant durant 3 anys el comportament dels sòls de la finca respecte al canvi climàtic i apunta: "És una curiositat molt gran com varia l’adaptació de les varietats als sòls de la Finca. La carinyena ha estat marcada per un canvi, ens té emocionats pel producte que ens ofereix. Diuen que embotellar els vins en Lluna 'apagant-se' és positiu per la guarda. Ha sigut un encert fer una maceració freda, l'extracció de les pells ha sigut molt suau. Potser fins i tot podríem dir que a la boca es defineix com una Carinyena 'fresca'. Estem molt contents, guanyarem personalitat. L'embotellem per acabar-lo d'afinar."És una carinyena amb una criança en bóta de roure Slavonia i ou de ciment durant quinze mesos i trenta mesos reposant a l’ampolla. Amb una producció mitjana de 4.100 quilos per hectàrea d’aquesta primera anyada d’aquest vi de mínima intervenció s’han elaborat únicament 642 ampolles.Un vi fresc, subtil i complex. Destaca l’elegància i l’harmonia amb una bona complexitat. Un vi que expressa el paisatge, el clima i la puresa d’aquesta varietat tan preuada pel celler. Una aposta per les varietats autòctones, per la identitat i pel compromís amb la nostra història.