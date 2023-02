5 grans vins de Finca Qualificada, tasta'ls el pròxim 1 de març

TAST DE 5 GRANS VINS DE FINCA DE CATALUNYA Tasta 5 grans vins amb el distintiu de Vi de Finca Qualificada que otorga l'INCAVI. Dia: Dimecres 1 de març

Durada: 2 hores

Preu: 25 € (iva inclòs)

Horari: 19:00 h PER COMPRAR LES ENTRADES: AQUÍ Vins del tast: L'Avi Ton, Eudald Massana Noya (100% xarel·lo)

Vinya Gigi, Jean Leon (100% chardonnay)

Arnau Oller, Oller del Mas (90% merlot i 10% picapoll negre)

3.9, celler Abadal (100% cabernet sauvignon)

Teixar, Vinyes Domènech (100% garnatxa peluda) On és Vins & Co? Carrer d'Aribau, 177, 08036 Barcelona

Vols tastar 5 grans vins de Finca? Et proposem fer un tast de limitades produccions, a la botiga Vins & Co, al carrer Aribau número 177 de Barcelona. Del Bages al Montsant, passant pel Penedès. 5 joies catalanes que han merescut el distintiu de Vi de Finca Qualificada.

DO PenedèsVarietat: 100% Xarel·loPreu aproximat: 22 €Ceps de més de 78 anys i de molt baixa producció. Criança durant 3 mesos en contacte amb les mares i on es realitza el batonnage.Aromes florals (flor d’ametller) i de fruites madures (pinya, codony, compota) i les aromes propis de la bóta (torrats, vainilles, cafès). En boca hi destaquen notes salines procedents del terreny calcàri, i les característiques especiades particulars de la Xarel·lo de vinyes velles. És un vi equilibrat amb cos; glicèric i untuós, al igual que fresc.DO PenedèsVarietat: 100% ChardonnayPreu aproximat: 23 €Vinyes de més de 50 anys. Un mínim del 50% fermentat i envellit sobre mares durant aproximadament 6 mesos en barriques de roure francès de 225 litres. Posterior embotellament, amb una permanència mínima de 6 mesos en celler.Visualment presenta un lleuger color daurat pàl·lid, clar i brillant. En nas destaca per la seva potència elevada amb aromes fresques a cítrics i fruita blanca, sobre un fons de torrats finsprocedents del roure francès. En boca té una entrada grassa i la seva acidesa equilibrada fa que el vi sigui fresc i persistent.DO Pla de BagesVarietats: 90% Merlot i 10% Picapoll NegrePreu aproximat: 36 €Es cria en bótes noves de roure francès d’Allier de 500 litres durant dotze mesos. Posterior criança en ampolla al celler durant un mínim de dotze mesos.Elegant, amb notes de fruita negra, càlid i amb uns tanins vellutats. És suau, amb cos i presència que destaca per la seva noblesa i complexitat. El paisatge és el principal protagonista.DO Pla de BagesVarietat: 100% Cabernet sauvignon​Preu aproximat: 25 €Prové de la vinya que porta el seu nom, 3.9. Sòls de pedra calcària sobre argila roja. Destaca per la seva fruita vermella, com la pruna i la grosella. Notes agradables de regalèssia.En boca combina potència i subtilesa. Bona carnositat amb uns tanins elegants i no molt marcats.DO MontsantVarietat: 100% garnatxa peluda​Preu aproximat: 55-60 €Un microclima mediterrani de litoral i de muntanya. Prové de sòls pedregosos calcaris, costers de pendent entre 10-35% d’inclinació i una orientació nord sud. Vinyes velles de garnatxa peluda, de molt baixa producció.Destaca per la fruita vermella madura en nas. Trobem també espècies, mineralitat i notes mentolades. Elegant i avellutat, és la màxima expressió del paisatge on neix.