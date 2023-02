Les exportacions de vi i cava creixen gairebé un 2% en valor

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat les dades d’exportacions agroalimentàries catalanes de l’any 2022, a partir de les dades que ha fet públiques l’AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).Catalunya ha superat per primera vegada els 14.000 milions d’euros en les seves exportacions (14.848,94 M€), augmentant un 15,30% en valor en comparació amb les dades de 2021. El decreixement en volum (-4,23%) respon a l’impacte de la baixa producció del sector de la fruita i horta (a causa de factors climatològics) i dels cereals i molineria (directament afectats pel conflicte d’Ucraïna i usats aquest 2022 per autoconsum).El sector agroalimentari impulsa el conjunt de les exportacions catalanes i es manté com a motor de l’economia catalana (amb un pes de 43.088M€, el sector representa el 19,2% del PIB català). Prova d’això és que un de cada set euros exportats per Catalunya provenen de les exportacions agroalimentàries (15,64%). Actualment, les vendes a l’exterior agroalimentàries de Catalunya equivalen al 6,47% de PIB català. Catalunya manté el superàvit comercial agroalimentari que va aconseguir per primera vegada el 2019, situant-se el 2022 en una taxa de cobertura del 104,86%, gràcies, en part, a la millora de l’eficiència i millora competitiva de les empreses del sector.Tots els sectors creixen en valor a excepció del sector de la fruita i horta (-4,35%), a causa del descens de la producció a causa de les gelades de l’any passat. Els sectors més exportadors continuen sent el carni i el fine food que representen respectivament el 35,25% i el 28,70%.tot i decréixer un 2,77% en volum (el decrement en volum mitjà de la UE ha estat del 8,67%. França ha reduït el seu volum d’exportació en un 9,97% i 7,41% Itàlia). El cava per la seva banda, es consolida com a motor del sector amb elexportat i creix un 5,11% en valor i un 6,75% en volum. El vi, en canvi, decreix un -3,23% en valor i un -17,38% en volum per la davallada dels dos principals mercats de destí, el Regne Unit i els EUA, que representen més del 28%. El sector del peix i marisc consolida la tendència a l’alça i creix per segon any consecutiu (13,52% en valor i 15,39% en volum).