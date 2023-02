Rubén Pol, exsommelier del Disfrutar, ens recomana 5 grans vins per carnestoltes

Ja és aquí un any més el Carnestoltes. I malgrat que existeixen moltes teories sobre l’origen d’aquesta festivitat ancestral, totes tenen en comú el mateix: durant un dia les formalitats i les normes deixen pas a la diversió i el plaer sense límits.



Amb aquesta premissa, us porto una selecció de cinc vins que us faran gaudir d’aquesta festivitat mundial que curiosament, se celebra cada any en una data diferent, i és que es regeix pel calendari lunar.



Començarem amb dos vins que provenen de les dues regions espanyoles on el carnestoltes té un ressó especial: Cádiz i Tenerife, i que a més a més s’elaboren tenint en compte les regles de la biodinàmica, que també es regeix pel calendari lunar.



Univers 2020, Muchada Leclapart

Palomino Fino / I.G.P. Cádiz

Univers és la porta d’entrada al projecte vinícola d’Ale Muchada i David Leclapart (a qui algú li sonarà per ser un dels petits vignerons més reconeguts del moment a Champagne). Un vi tranquil del marc de Xerès que desprèn frescor i salinitat.



Listán Blanco 2020, Artífice

Listán Blanco / D.O. Ycoden Daute Isora

Artífice és un vi blanc elaborat per Borja Pérez que captura a la perfecció l’essència de la mineralitat volcànica de Tenerife sense perdre de vista la tipicitat de la varietat de raïm Listán Blanco.



Seguirem amb dos escumosos (qualsevol oportunitat és bona per destapar unes bombolles).



Vatua! Extra Brut, Colet

Muscat, Parellada, Gewürztraminer / D.O. Penedès (Clàssic Penedès)

Començarem amb Vatua! que és com el seu nom indica, un vi que us sorprendrà. Un vi escumós del Penedés, fresc, molt fruital i floral. Extremadament divertit i fàcil de beure.



Réserve Extra Brut, Jacques Lassaigne

Chardonnay / A.O.C. Champagne

Seguirem amb un champagne de petit elaborador amb una etiqueta que evoca festivitat. Un blanc de blancs tradicional fresc, cremós i amb les notes de brioix que tant ens agraden.



Per acabar us proposo un rosat elaborat en homenatge als més petits de la casa que

són els realment gaudeixen d’aquesta festivitat.



La huella de Aitana 2020, Gonzalo Celayeta Wines

Garnacha / D.O. Navarra

És un vi rosat produït a Navarra per Gonzalo Celayeta. Un vi “amb gracia”, com el mateix elaborador defineix. L'elabora en homenatge al primer any de la seva filla Aitana. Un rosat d’estil alegre, fresc i fruital.