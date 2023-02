​Llopart presenta el nou Leopardi Magnum

Llopart ha presentat el nou, disponible ara en edició limitada de 688 ampolles. Aquest Corpinnat icònic del celler penedesenc veu la llum en aquest nou format coincidint amb la celebració dels 40 anys de l’escumós. La família ha donat a conèixer la novetat a la fira Barcelona Wine Week, que té lloc aquesta setmana a Montjuïc. “És un dels nostres escumosos amb més història, tant pels anys que fa que és al mercat com pel que simbolitza, aquesta tradició de més de 600 anys de viticultura a la nostra família”, explica, membre de la vint-i-sisena generació d’elaboradors de vi de la casa.Leopardi Magnum és un Corpinnat Brut Nature, cupatge de les tres varietats autòctones Xarel·lo, Macabeu i Parellada, de conreu ecològic i verema manual, amb una criança en ampolla superior als 60 mesos. “La màgnum és perfecta per a les llargues criances: en aquesta doble ampolla el vi aconsegueix expressar molts més matisos, i ofereix una evolució més pausada i perenne”, explica Pere Llopart, enòleg i viticultor del celler. Llopart Leopardi Magnum neix de l’Enoteca Familiar de Llopart, ampolles reservades a la cava, en edició limitada, i que posen de manifest l’extraordinari potencial de guarda dels vins del celler. Llopart va treure al mercat una selecció d’algunes d’aquestes ampolles, anyades en guarda d’Ex·Vite, d’Original i de Leopardi, que s’oferien en format Col·lecció Vertical. En aquesta Enoteca Familiar s’hi guarden anyades també de Llegat Familiar, el Corpinnat de més llarg envelliment de Llopart, així com d’alguns altres escumosos que encara no han desvelat.El Llopart Leopardi va sortir al mercat per primera vegada el 1983, després d’una perllongada criança, i emergia ja, en aquell moment, com un dels escumosos de més llarg envelliment: elegant i delicat. Deu el seu nom al primer avantpassat viticultor de la família, Bernardus Leopardi, documentat en un pergamí de 1385 que es conserva a l’arxiu dels Llopart.Llopart és un celler familiar històric situat a les muntanyes de Subirats. La família Llopart és una de les nissagues amb més tradició vinícola al Penedès, que s’inicia al segle XIV segons documenta un pergamí en llatí de 1385. Les 102 hectàrees que comprenen les seves vinyes de muntanya creixen en sòls miocènics de les muntanyes d’Ordal, a una alçada entre 240 i 430m sobre el nivell del mar. El celler s’ha especialitzat en l’elaboració de vins escumosos, fent especial èmfasi en les llargues criances i el Brut Nature, i compta també amb una línia de vins tranquils i most ecològic. Llopart és membre cofundador de Corpinnat, la marca col·lectiva que distingeix els grans escumosos elaborats al cor del Penedès, amb raïm autòcton, 100% ecològic, veremat a mà i vinificat a la propietat.