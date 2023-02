Raventós Codorníu presenta les seves petites produccions excepcionals

Raventós Codorníu ha reunit aquest dilluns a sumillers, elaboradors i xefs en un taula rodona sobre la importància de l'origen i l'autenticitat en el món del vi i la gastronomia. Hi ha participat el Master of Wine Fernando Mora; el sumiller César Cànovas (millor sommelier d'Espanya 2006); la periodista Amaya Cervera i el xef Nandu Jubany.



Mora, que actualment és elaborador a Aragó, va assegurar que, en el món del vi, “l’autenticitat és entendre la importància de la terra, pensar quin gust ha de tenir la vinya des del respecte”. També va advertir que “estem en l’època de l’storytelling però només serveix si és real”. I va defensar la importància de promoure projectes vitivinícoles sostenibles entesos com “els que fixen territori, recuperen vinyes amb gent propera i creen valor en un lloc”.



El xef Nandu Jubany també va assegurar que estem “faltats d’autenticitat” i va defensar treballar amb ingredients de la vora sense renunciar mai a un producte d’alçada. Sobre les cartes de vins dels seus restaurants, va reconèixer que ha de tenir grans vins del món però va defensar que sempre hi ha d’haver vins coneguts pel client “perquè no senti que li estàs prenent el pèl”.



Per la seva part, el sumiller César Cànovas va advertir que, sovint, el terme ‘autenticitat’ és captiu de les modes: “ara dir natural i petit sembla més autèntic, però la clau és trobar el centre de gravetat, l’equilibri.” També va assegurar que tota carta de vins s’ha de fer des de l’empatia, posant-se en el lloc del comensal, i pensant també en la rendibilitat.



El debat es va celebrar en el marc de la presentació al sector de l’hostaleria del portfoli de vins de prestigi de Raventós Codorníu ‘Vins del Llegat’, que reuneix projectes de produccions petites, vinyes històriques i de baixos rendiments, veremes manuals, vinificacions separades i en dipòsits petits, etc.



En paraules de l'enòleg Ricard Rofes, que lidera el projecte, “produccions excepcionals però petites, joies que havíem d’explicar d’una altra manera”. Els més de 150 assistents van poder tastar els diferents vins inclosos a Vins del Llegat de la mà dels seus enòlegs i creadors: Ricard Rofes (Scala Dei), Judith Sabaté i Jaume Pujol (Abadia de Poblet), Xevi Carbonell (Can Matons, Parxet), Bruno Colomer (Codorníu), Mayte Calvo de la Banda (Bodegas Bilbaínas) i Jorge Bombín (Legaris).