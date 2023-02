Família Torres presenta el seu pòquer de Priorats

Família Torres aferma el seu projecte vitivinícola del Priorat amb quatre vins que representen quatre aproximacions a la realitat d’aquesta històrica regió tarragonina de sòls de llicorella i costers, una proposta que comença amb un plantejament genèric i acaba amb la singularitat màxima. Així ho van poder constatar els assistents al tast impartit per Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de Família Torres, i l’enòleg Jordi Foraster, a la Barcelona Wine Week.Per a tots dos, els sòls de llicorella, tan propis del Priorat, són els que infonen caràcter als seus vins. Són sòls àcids i extremadament pobres en matèria orgànica formats en l’era del carbonífer, fa 300 milions d’anys, i són l’espina dorsal dels vins del Priorat, tot i que presentin lleugeres diferències en funció de la vinya. I són precisament les vinyes, per la seva edat i ubicació, allò que diferencia els quatre vins que elabora Família Torres al Priorat: Secret del Priorat, Salmos Vi de Vila, Perpetual Vinyes Velles i Mas de la Rosa.Per apreciar millor el perfil de cada vi, el celler va oferir un tast horitzontal de l’anyada 2019, una anyada que, segons en Jordi Foraster, “va ser bona, però amb moments difícils que ens va obligar a adaptar-nos”. “Tot i que els rendiments van ser encara més baixos del que és habitual, els resultats van ser excel·lents, amb una bona concentració d’aromes i frescor”, va afegir.El tast va arrancar amb Secret del Priorat, un vi que vol mostrar el Priorat tal com és avui en dia, un territori heterogeni amb varietats diferents i vinyes disseminades situades a diferents altures. És la proposta de Família Torres amb un enfocament més genèric i que parla del territori en el seu conjunt, ja que el cupatge està format per cinc varietats (carinyena i garnatxa en un 40% cada una i el 20% restant syrah, cabernet i merlot) i sis municipis, per una banda, El Molar, El Lloar i Bellmunt, de les zones baixes i càlides del Priorat i, per l’altra, Porrera, Torroja i Poboleda, de les més altes i fredes, que aporten més acidesa al vi.Salmos Vi de Vila, en canvi, reflexa la tipicitat d’un únic municipi, concretament de Porrera. El raïm procedeix majoritàriament de vinyes pròpies en la part alta del municipi, anomenades La Giberga, La Solana i La Coma, plantades en terrasses els anys noranta a una altitud que arriba als 550 metres. “Aquesta és una vinya preciosa, amb ondulacions i zones solejades i ombrejades que es mostra com una obra d’art”, va comentar el Miquel Torres. Salmos és un cupatge de garnatxa, que aporta sensualitat al vi, i carinyena que li dona cos i estructura. Per a Jordi Foraster, “és un vi que emula la història del Priorat, per les varietats que el conformen, i la tradició, per l’estil de vi, amb un fons més madur que manté la part floral”.La principal particularitat de Perpetual Vinyes Velles és l’edat dels ceps, ja que procedeix de vinyes centenàries de cinc municipis de la regió, amb una producció molt baixa i poca capacitat de retenir aigua. Miquel Torres va recordar que al Priorat només queden 150 hectàrees de vinyes de més de 75 anys, de les 2.200 hectàrees plantades actualment, i que la DOQ Priorat ha estat la primera denominació a l’Estat espanyol a protegir els ceps antics.Perpetual va néixer el 2005 per contribuir a conservar aquest patrimoni i mostrar de què eren capaces aquestes vinyes de carinyena i garnatxa. A partir de l’anyada 2019 incorpora la menció de “Vinyes Velles” d’acord amb la nova classificació de la DOQ Priorat. “Perpetual és un exemple de viticultura heroica i parla del respecte a la cultura i a aquelles famílies de viticultors del s. XX que van mantenir vives aquelles vinyes i es van quedar al Priorat”.“Volem trencar una llança a favor de la carinyena, sobretot de vinyes velles. És un diamant en brut, una varietat pràcticament única que pot arribar a mostrar una gran elegància”, assenyalava Miquel Torres. La carinyena és també la varietat majoritària de Mas de la Rosa, que optarà aviat a la qualificació de Gran Vinya Classificada. Aquesta és la proposta més específica dels vins de Família Torres al Priorat, perquè prové d’una única vinya de 1,9 hectàrees, plantada en vas i en costers abans del 1939.“Mas de la Rosa és una petita vall en forma d’amfiteatre on els protagonistes indiscutibles són els ceps vells i on es respira història per tots els racons. La riquesa del terrer va més enllà dels sòls, aquí trobem una gran diversitat i aqüífers que afavoreixen la maduració del raïm”, deia Miquel Torres. Jordi Foraster també va comentar que “amb aquest vi hem volgut copsar l’essència de la vinya, amb total franquesa, minimitzant la nostra intervenció tant a la vinya com al celler perquè es mostri tal com és”.Per finalitzar el tast, Miquel Torres va parlar del projecte dels Tossals de Porrera, la vinya de llicorella més alta del Priorat, a pràcticament 750 metres d’altura, que aquest any s’ha veremat per primera vegada. “Volem recuperar la viticultura heroica en cotes màximes d’altura de cara al canvi climàtic i pensant en les futures generacions. Nosaltres estem gaudint avui dels vins gràcies a les vinyes que van plantar els nostres avantpassats, i per això volem deixar la nostra llavor per a les futures generacions”.