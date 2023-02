Els 2 vins catalans que el New York Times recomana per menys de $20

El crític de vins del New York Times, Eric Asimov, ha publicat la seva llista dels 20 vins recomanats per sota de 20 dòlars l'ampolla. Tot i l'entorn inflacionista, per Asimov encara es poden trobar bons vins per sota del topall dels 20 dòlars (18,70 €).



“De vegades cal un esperit més aventurer per tastar cupatges de varietats i regions més desconegudes. Tot i que hi haurà gent que no hi està interessada, la recompensa és alta”, comenta Asimov al seu article, que titula: "Vins per menys de 20 dolars, trobar gangues tot i l'inflació".



Les seves recomanacions habituals de menys de 20 dòlars han pujat de preu, comenta, per l'inflació desmesurada. No ha trobat vins francesos, ni italians de les regions més conegudes per aquests preus. Però comenta que el país més afectat és els Estats Units, amb només un vi nord-americà, un "chambourcin de Virgínia". Un vi deliciós, però cap cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay o riesling nord-americà figurava a la llista.



Bertha Cava Brut Nature Reserva 2020

"Un bon cava és un dels millors valors que podeu trobar en un vi escumós", diu. Bertha s'elabora a partir del trio de raïm de cava català clàssic (xarel·lo, macabeu i parellada) i és completament sec, una mica cremós, amb atractius sabors herbacis i cítrics, comenta el crític. Preu als EUA: 15,99$



Les Argiles d'Orto Vins 2019

Aquest vi de la DO Montsnt és l'altre vi català que Asimov inclou en la seva tria. Diu del vi que "Montsant és sovint una gran font de valor en vins rics i estructurats de Catalunya i Orto Vins és un dels meus productors preferits de Montsant. Conrea biodinàmicament, practica agricultura regenerativa i elabora el seu vi amb cura. Les Argiles és majoritàriament garnatxa amb un 10 per cent de carinyena cultivada en sòls argilosos. Un vi amb vi volum i potència, però fresc. Ideal amb rostits i guisats". El preu als EUA és de 19,96$.