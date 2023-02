Barcelona Wine Week ja és el gran referent del vi de qualitat de l'Estat

La riquesa i varietat de sòls del país, la sostenibilitat i la potent aliança entre el vi i la gastronomia han estat les principals tendències i eixos temàtics de la tercera edició de Barcelona Wine Week (BWW), que tanca avui la tercera edició amb un gran èxit de participació.



Les xifres de la fira

Més de 800 empreses expositores, 70 segells de prestigi representats, prop de 8.000 reunions de negocis entre expositors i compradors nacionals i internacionals, i al voltant de 50 activitats programades refermen el seu posicionament com a certamen líder del vi espanyol de qualitat.



Les 828 empreses expositores de Barcelona Wine Week -un 27% més que la passada edició-, procedents de tots els territoris productors de vi d'Espanya, han exhibit prop de mil referències noves al saló, que ha presentat una ocupació plena del palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona durant els tres dies de celebració.



L'esdeveniment ha generat grans oportunitats de negoci amb la visita de més de 20.000 professionals, un 20% procedents de 80 països, principalment europeus i nord-americans. Entre els assistents, més de 600 grans compradors internacionals convidats per l'organització, procedents de mercats estratègics per a l'exportació de vi espanyol com els EUA, Alemanya, el Regne Unit, el Brasil, el Japó o la Xina, que han participat al voltant de 8.000 reunions programades entre les empreses i cellers participants.



L'organització de Barcelona Wine Week estima que l'impacte econòmic generat per la celebració del saló se situa al voltant dels 12 milions d'euros.



El president de Barcelona Wine Week, Javier Pagés, ha subratllat que “en aquesta edició el saló s'ha posicionat contundentment com a millor punt de trobada sectorial per a tots els professionals de la indústria del vi a Espanya. Una plataforma única de negocis i promoció per al sector, des d'on projectar internacionalment la qualitat, la varietat i la diversitat del vi espanyol”.



Per a J. Antoni Valls, director general d'Alimentaria Exhibitions, “aquesta edició ha batut rècords en tots els sentits, tant en participació d'empreses com en el suport i la confiança d'institucions, organismes i professionals del sector. Aquest èxit constata l'encert en la nostra aposta per impulsar un saló que representi i valori la qualitat i la potència del vi espanyol per contribuir a la internacionalització de les seves empreses, i al coneixement i consum d'aquest, tant al mercat nacional com internacional”.



La pròxima edició de BWW se celebrarà del 5 al 7 de febrer de 2024, també al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.