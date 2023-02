Xifres rècord d'assistents els primers dies a la Barcelona Wine Week

La tercera edició de la Barcelona Wine Week (BWW) està batent rècords amb 828 cellers expositors -27% més que el 2022-, 70 segells catalogats de qualitat i denominacions d'origen (DO) i més de 20.000 persones acreditades. "La fira és la primera gran cita de l'any per al sector i segueix creixent amb l'objectiu essencial de generar negoci i valor", segons el president de la BWW. El saló, ubicat al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, acull importadors de vi d'arreu del món.



La fira rep assistents amb el lema "Espanya, mosaic singular de sòls". BWW pretén ser de nou un gran espai de negoci que reunirà milers de professionals de l'àmbit: importadors, centres majoristes, distribuïdores especialitzades, detallistes i botigues diverses. En el saló s'ofereix informació sobre sostenibilitat, innovació o digitalització en els cellers, temes que interessen tant a les empreses com als consumidors.



Pagès, màxim representant de BWW, assegura que estem en un país on la meitat de les exportacions agroalimentàries són de vins a granel. A més, ha afegit que Espanya és el tercer major productor de vi del món amb 40,5 milions el 2022. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha volgut treure pit sobre els agricultors del territori: "Un aparador que és possible gràcies a la feina dels homes i dones que treballen els nostres camps i que són la primera baula de la cadena del món del vi", assegura Teresa Jordà.



Per altra banda, el conseller d'Agricultura ha comunicat que "les condicions dels vins han de ser unitàries a tot el continent". La declaració és causada per la decisió d'Irlanda d'obligar a totes les begudes alcohòliques -el vi inclòs- a informar en l'etiqueta les conseqüències de l'alcohol sobre la salut. Planas reclama que la Unió Europea actuï.