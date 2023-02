'Xarel·lo 1982', en nou monovarietal de Naveran

En el marc de lapresenta el seu nou vi, un monovarietal 100% xarel·lo de vinyes de més de 40 anys, plantades el 1982, com indica el seu nom.Un vi fresc, delicat i floral, ideal per a aperitius. Ecològic i vegà, de producció 100% pròpia, seguint la línia de tots els productes de la marca, que arriba per reivindicar les arrels d'aquest celler històric de l'Alt Penedès.Tot el raïm del nou xarel·lo de Naveran és veremat a mà. Un cop a la premsa hi viu una petita maceració i a continuació fermenta en dipòsits d'acer inoxidable a baixa temperatura controlada. Passats uns mesos és estabilitzat i filtrat, llest per ser embotellat.Segons, "és un vi fàcil de beure, agradable i persistent en boca. A la vista presenta un color groc pàl·lid brillant mentre que al nas és molt floral amb aromes de fruita madura".El vi surt al mercat a un preu entre 9.90 € i 11€.