Saló de Vins Naturals amb més de 60 cellers el pròxim 12 i 13 de febrer

El saló, organitzat per l', comptarà amb la presència de més de. Com en edicions anteriors, se celebrarà en la, La Sagrera, un espai cultural de referència a la ciutat.És l'únic saló organitzat exclusivament per vinyataires, en un esforç de col·laboració i treball voluntari per a promoure el vi natural i la importància del treball vitivinícola per al manteniment i conservació dels territoris.La fira és un punt de trobada obligada per a professionals i públic general que vulgui gaudir de vins elaborats sense sulfits ni altres substàncies químiques, procedents de petites finques i de cellers artesanals que cuiden cada detall per a poder oferir vins originals, de qualitat i respectuosos amb la salut i el medi ambient.Durant els dos dies de l'esdeveniment es podrà assistir com a públic per a conèixer i degustar vins únics, sense additius ni maquillatges, directament de la mà dels viticultors que els elaboren. Les entrades poden adquirir-se aquí