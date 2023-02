Novetats en vins catalans a la Barcelona Wine Week

'Burbujitas' rosat de Zeena

Letargia 2012, el cava de llarga criança de Bodegues Sumarroca

La Garnatxa Valenta de Terra de Garnatxes



Representants dels cellers La Gravera, Clos Figueras, Viladellops i La Vinyeta

Aquests són alguns dels vins catalans que es presenten a la fira professional del vi espanyol, la Barcelona Wine WeekMonovarietal, orgànic, vegà i en llauna, és un rosat escumós a base de raïm Trepat de Tarragona. La marca catalanapresenta a la BWW un original vi rosat escumós que comparteix amb el resta de la col·lecció –negre, blanc, rosat i blanc escumós–.El segon, de color rosa intens i brillant, amb matisos violetes, un caràcter marcat aromàtic a piruleta amb tocs herbacis i especiats com a pebre, i un suau sabor que reafirma les notes definides a les aromes, i una acidesa ben equilibrada, que aporta una frescor agradable. A més, té un 10% de volum d'alcohol, cosa que la converteix en una beguda lleugera i versàtil, apta per a qualsevol paladar tant sola com en combinat., amb 10 anys de criança que es defineix com un cava sobri, elegant i amb caràcter, una aposta per posar en valor els caves de llarg envelliment.L’anyada 2012, amb una pluviometria ben repartida, es caracteritza per una bona maduració pausada que defineix aquest cava com un cava sobri, elegant i amb caràcter.El temps de letargia, el període de descans i repòs de la vinya, dóna nom a aquest cava de 10 anys d’envelliment i maduració que destaca per la seva intensitat aromàtica. Fruita blanca i pedra foguera, torrats i notes d’herba aromàtica. A la boca apareixen les fruites de pinyol carnoses, resulta saborós i golós, però amb nervi. En el post-gust les notes de pastisseria i torrats reapareixen i li donen longevitat.L’associaciópresenta ala BWW la nova anyada del. La presentació s’ha fet en el marc de la Barcelona Wine Week, i ha estat capitanejada pels representants dels 6 cellers que formen part de l’associació: Clos Figueras, Edetària, La Gravera, La Vinyeta, Viladellops i Vinyes Domènech.Un any més, els cellers membres han aportat les seves millors botes de garnatxa per elaborar aquest vi solidari i continuar recaptant fons per al projecte, a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d’Europa.És una edició molt limitada de tan sols 400 ampolles, numerades i elaborades 100% amb garnatxes dels cellers implicats. Un cupatge que reflecteix les diferents garnatxes que es poden trobar al territori, així com els diferents tipus de sols, alçades i climatologia.En nas presenta aromes intenses de fruites vermelles i negres, regalèssia i records a sotabosc. Un cop en boca, és un vi fresc i on la fruita vermella i negra tenen un clar protagonisme.El disseny de l’etiqueta és obra del nen Dídac Perianes qui, a través de la seva creació, vol reflexionar sobre el futur del planeta: “No cal esperar que la terra estigui habitada només per robots per saber que cal cuidar-la”.La Garnatxa Valenta és un projecte solidari i col·laboratiu de l’associació Terra de Garnatxes, formada pels cellers Clos Figueras, Edetària, La Gravera, La Vinyeta, Viladellops i Vinyes Domènech.Al projecte hi col·laboren també una sèrie d’empreses que se sumen a la causa aportant de manera altruista la seva feina: Associació Molinenca de Tast, encarregada de la distribució del producte; Associació de Suport als Infants de Molins de Rei; Cavatap, amb les ampolles; Celler Gelida en la distribució del producte; Costa Quer en la producció dels taps de suro; Establiments Domingo, amb les caixes d’embalatge; Etiquetes Chalaguier, amb la producció de les etiquetes; PCatS Comunicació, encarregats de la premsa i comunicació; Ramondin, amb les càpsules; Vistudio, amb els grafismes; i Meritxell Falgueras a través de les seves xarxes socials.