Aquest és el vi preferit de la Rosalia

Laés una de les grans estrelles del moment. La cantant catalana va fer un directe a TikTok totalment informal on va explicar uqin era ​«l'únic vi blanc que li agrada».Des de casa seva i amb la seva germana "la Pili", l'artista responia als seus seguidors mentres es prenia una copa dd'un vi que li havia recomanat«M'ho va ensenyar el Pharrell Williams, que sap un munt de totes les coses bones i em va recomanar aquest vi que es diu Sancerre i que està boníssim», afirmava l'artista als seus milers de fans, mentre es queixava que la seva germana "la Pili" només li havia deixat unes gotetes de vi.Es tracta d'un vi de la denominació, ubicada al centre de França. La varietat que pren la cantant és un sauvignon blanc. Ella comenta que no en sap de vins, i té raó, ja que està recomanant una Denominació d'Origen com el seu vi preferit.L'AOC Sancerre abasta unes 2800 hectàrees de vinyes al marge esquerre del riu Loira, a la zona més al nord del centre del país francès. Produeixen vins amb pinot noir i amb sauvignon blanc. El vi en qüestió de Rosalia costa 14 €.