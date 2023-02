10 coses que has de saber sobre vins catalans i que potser no sabies

1 - Si ets un consumidor neòfit amb un petit curs de tast i una mica d'informació, gaudiràs molt més dels nostres vins. Prova-ho!



2 - Que hi ha molts llevataps al mercat, però el millor és el simple de dues palanques i sempre articulat. No compris llevataps estranys.



3 - Que un vi amb una bona copa, sempre millora, igual que amb una bona companyia.



4 - Que és millor sempre olorar les copes abans de servir-les. Les sorpreses poden ser majúscules.



5 - Que no hi ha rosats de guarda, però si molts blancs que milloren amb el temps. Informa't i guarda'ls.



6 - Que si no tens clara la tria, el millor lloc per comprar un vi és una botiga especialitzada. N'hi ha centenars repartides pel país, trobaràs la teva i t'assessoraran perfectament.



7 - Que pots combinar els vins amb el menjar que et sembli, però si li poses intenció i t'informes de quines són les quatre regles del maridatge, potser tocaràs el cel.



8 - Que si sou colla, intenta escollir sempre formats grans -tipus màgnums- perquè segur que s'acaben i envelleixen millor que les ampolles petites.



9 - Que la temperatura ambient de l'estiu no és gens adequada per beure vins negres. Posa'ls a refrescar una mica.



10 - La més important, que escullis vins de proximitat. Ajudaràs als pagesos del país, a la nostra economia, a arrelar el territori... I a més, són els més bons!