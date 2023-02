La Consellera Jordà inaugura les instal·lacions de Castell d’Or

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha inaugurat les noves instal·lacions de Castell d’Or a Vila-rodona (Alt Camp) acompanyada del President de Castell d’Or, Adrià Rabadà.



La consellera ha destapat la placa commemorativa de la nova seu del grup i posteriorment ha realitzat un recorregut per les instal·lacions. Després de visitar els diferents espais i conèixer els diversos processos que es duen a terme a l’empresa productora de cava i vi, la Consellera ha signat el llibre d’honor i ha destacat que la contribució dels cooperativistes apuntat que “sou essencials, contribuïu a assegurar la continuïtat de l’activitat agroalimentària en el territori i afegiu valor i impacte social al territori”.



Jordà ha ha posat en valor “el model de cohesió territorial que suposa el grup on es posa al centre el benestar de les persones i la seva participació activa en el funcionament de les la cooperativa, donant-nos un marc de referència per extrapolar a la societat”.



Per la seva part, el President del Grup Adrià Rabadà ha destacat que Castell d’Or “ha tingut la capacitat de reinventar-se i de modernitzar-se just en el moment que fèiem front a unes dificultats sobrevingudes, amb un escenari sense precedents causat per una pandèmia que va copsar-nos a tots”. Rabadà també ha destacat el fet que “Castell d'Or som l’unió de 20 pobles, som el treball de més de 2.600 famílies que viuen de la terra, de la vinya, que continuen creient que la viticultura és una professió amb passat, present i també futur”.



El nou edifici de Castell d’Or té 9.500 m2 i compta amb dues plantes subterrànies per l’envelliment del producte. Compta amb una capacitat per a 10,5 milions d’ampolles i 1053 palets, així com un magatzem logístic de 1.840m2. Disposa també amb una àrea diàfana d’oficines i un espai per atendre visites comercials així com impulsar activitats d’enoturisme al territori. A més, Castell d’Or ha posat en marxa recentment una nova línia de desgorjament. Aquest nou equipament inclou una línia d’envasat completa d’alt rendiment, qualitat i confiabilitat. La inversió total realitzada en aquesta infraestructura en concret ha estat de 2,8 milions d’euros i busca poder incrementar la capacitat de producció del grup de manera notable.



Castell d’Or, la unió de 16 cellers



Castell d'Or és l'herència de les primeres cooperatives fundades a finals del s. XIX i principis del s. XX . En l'actualitat, som un total de 16 cooperatives, que representen a més de 2.200 famílies pageses que treballen amb amor i respecte a la natura. Des de 2005, a Castell d'Or, seleccionem les millors vinyes i comptem amb modernes instal·lacions per crear un producte exclusiu, amb personalitat i de categoria Premium.



El Cava Castell d'Or s'ubica a la zona de Comtats de Barcelona, una zona amb paisatges diversos, principalment caracteritzats per belles valls o depressions entre serres no gaire elevades. Amb una llarga tradició com a regió vitivinícola que es remunta a més de 2.000 anys, el raïm del Cava Castell d'Or procedeix de parcel·les que gaudeixen de diversitat de microclimes, a conseqüència de la proximitat a la costa i l'altitud d'algunes vinyes - fins a 750 m sobre el nivell de la mar donen lloc a un cava amb personalitat única. A més la gran extensió de terra que treballen els nostres agricultors, permet una selecció exclusiva dels millors raïms de cada subzona.