Cruïlla DO Terra Alta amb Els Amics de les Arts, MClan i Dj Miqui Puig, entre altres

S’ha presentat la primera edició de Cruïlla DO Terra Alta, que els dies 22 i 23 d’abril de 2023 tindrà lloc a Batea. Cruïlla DO Terra Alta és la primera parada de #Cruïllaenruta, el primer cop que Cruïlla desplega la seva activitat fora de la província de Barcelona. En aquest sentit, el director de Cruïlla DO Terra Alta Gerard Birbe ha comentat “El Festival Cruïlla ha estat fins ara vinculat a Barcelona: la diversitat que la caracteritza i les possibilitats que ofereix ja són trets intrínsecs del nostre festival. Així i tot, al Cruïlla som curiosos i incansables, sempre oberts a recórrer nous camins que ens facin descobrir noves cruïlles on aturar-nos. Amb aquest objectiu, el pròxim mes d’abril Cruïlla es posa en ruta per portar un tast de la seva essència a un nou indret del territori català”.



L’esdeveniment es fa en col·laboració amb la Denominació d’Origen (DO) Terra Alta, considerada el celler de les Terres de l’Ebre, i en el marc de la celebració de la Primavera de la DO Terra Alta, que enguany abastarà diverses activitats enoculturals com ara la celebració d’una mostra de vins o la presentació del primer llibre fotogràfic sobre la DO Terra Alta, entre moltes altres activitats dirigides tant a professionals del món del vi com als aficionats.



La música i el vi seran els grans protagonistes del Cruïlla DO Terra Alta: Els Amics de les Arts, M-Clan, La Fúmiga, Dàmaris Gelabert i Dj Miqui Puig conformaran el seu cartell, que es veurà complementat amb una enorme oferta de vins d’aquesta DO.



Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta ha afirmat que es tracta d’una aposta importantíssima per al territori: “Mai hi ha hagut una proposta així a les Terres de l’Ebre. Estem molt contents. Una proposta amb una cartellera importantíssima i on els vins i la gastronomia seran presents i molt protagonistes. Hem de maridar la cultura amb el vi i aquesta es la nostra intenció. A més, es tracta d’un projecte totalment inclusiu i comarcal. Ha de ser un projecte de tots. És bo per a la comarca, és bo per a Terres de l’Ebre i, per tant, és bo per a tothom”.



Primavera DO Terra Alta



La primera edició del Cruïlla DO Terra Alta s’emmarca en la celebració de la Primavera DO Terra Alta, que concentrarà en una setmana diferents activitats enoculturals al territori. Així, coincidint amb la celebració del festival, dissabte 22, a Batea, tindrà lloc també una mostra de vins al llarg de tot el dia.



Aquesta celebració de la Primavera arrencarà dijous 20 d’abril amb un sopar de gala a l’Església del Poble Vell de Corbera, on la DO Terra Alta celebrarà el seu 40è aniversari. En el marc d’aquest sopar es farà entrega també dels premis del tradicional Concurs de Vins amb DO Terra Alta, de manera que els assistents al Cruïlla puguin també tastar els vins guanyadors.



Previ al sopar tindrà lloc un dels moments més esperats per la DO Terra Alta: la presentació del seu primer llibre fotogràfic, un projecte en el qual la DO ha posat molts esforços econòmics i humans, i en el qual porta treballant més de dos anys, i que per fi veurà la llum aquest any, amb una presentació espectacular, a l’alçada del projecte: un mapping que es projectarà sobre la façana de l’Església del Poble Vell.



Espai per als professionals



Els professionals també tindran el seu espai dins d’aquesta setmana de celebracions. I és que la DO Terra Alta recupera la jornada professional que tradicionalment s’ha celebrat a la comarca. Així, dilluns 24 serà el torn perquè els cellers puguin presentar els seus vins directament als professionals de la restauració i la distribució, així com a prescriptors i premsa especialitzada.



I com a novetat, enguany des de la Ruta del Vi de la DO Terra Alta, s’organitzarà també una jornada per a professionals del turisme de tot l’Estat, perquè puguin conèixer de primera mà els cellers membres de la Ruta, i apropar-se a la comarca per conèixer-la en plena ebullició, tant culturalment com paisatgísticament.