L’INCAVI i l'Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de La Rioja col·laboren en investigació i recerca

La, acompanyada pel cap de servei de viticultura i enologia de l’INCAVI,, ha visitat La Rioja per reunir-se amb José Miguel Martínez Zapater, director de l’ICVV i amb, vicerrector d’Investigació i Internacionalització de la Universidad de La Rioja.La reunió tenia com objectiu establir i enfortir les aliances entre ambdues institucions sobretot en matèria d’investigació i recerca en el camp de la resiliència als efectes del canvi climàtic i la recuperació de varietats i la seva conservació i caracterització.Després de la reunió, la directora general ha visitat les instal·lacions de l’ICVV. Segons Balcells, “establir relacions amb instituts de recerca a nivell internacional és una de les línies clau de l’amb el que volem millorar la capacitat de recerca del INCAVI i la seva coordinació amb la resta d’agents del sector.”En la visita de treball també s’han compartit algunes de les col·laboracions previstes per aquest 2023 i que s’emmarquen en tres línies estratègiques: per una banda, la creació d’una xarxa peninsular on tots els grups de recerca interaccionin i comparteixin dades i resultats referents a varietats recuperades. La voluntat d’aquest projecte és millorar la coordinació de les activitat de recerca de grups que fan investigació en camps diferents: des de la producció vitícola, la fisiologia, la genètica, al desenvolupament de recursos genètics més adaptats. La finalitat és maximitzar i accelerar l’impacte econòmic i social de l’activitat investigadora dels altres centres. La segona línia de treball conjunt és la xarxa de parcel·les experimentals de varietats àmpliament conreades a la península que porta per títol “Viñedos Resilientes. Adaptación de variedades, clones y portainjertos a los efectos del cambio climático”.La tercera línia estratègica on col·laboren l’INCAVI i ICVV és en el camp de l’enologia i pretén posar en valor varietats de vinya tradicionals i minoritàries presents a diverses zones vitivinícoles espanyoles i d'interès per a viticultors, productors i consells reguladors mitjançant l'optimització de processos d'elaboració nous que s'adaptin i millorin l'expressió de cadascun d'aquests. ICVV, creat pel Govern de la Rioja, l'Agència Estatal CSIC i la Universitat de la Rioja (UR), és un exemple de col·laboració institucional al voltant d'un objecte comú: la qualitat i sostenibilitat del sector vitivinícola.