Més de 100 candidatures es presenten al Digital Wine Contest

El Digital Wine Contest que organitza la Denominació d’Origen Catalunya va tancar el termini per presentar-se el passat divendres amb un total de 115 candidatures per a les categories de Millor Vídeo, Millor Imatge, Millor Text i Millor Prescriptor sobre vi català i cultura vitivinícola.



Les candidatures a Millor Prescriptor es decidiran íntegrament per votació popular. Pel que fa a les categories d’Imatge, Vídeo i Text, un jurat professional i multidisciplinari ha seleccionat fins a 8 finalistes per a cadascuna d’aquestes categories. Les votacions populars per a totes les categories ja estan disponibles a través de la pàgina de la DO Catalunya, i estaran obertes fins al 5 de febrer.



El jurat del Digital Wine Contest



La 8a edició del concurs de la DO Catalunya compta amb un jurat format per professionals de diferents sectors relacionats amb el món de la comunicació i el sector audiovisual:



Iker Morán – Periodista i impulsor de projectes com Photolari o La Gulateca.

Cristina Jolonch – Periodista a La Vanguardia, escriu sobre gastronomia i dirigeix el canal Comer del diari.

Anna Llacher – Periodista i editora a Abacus Media (Cuina, Arrels...)

Jordi Comellas – Productor audiovisual i codirector del Festival Zoom.

Sole G. Insua – Periodista i cap de comunicació de la DO Catalunya



Elecció dels guanyadors



L’elecció del guanyador en la categoria de Millor Prescriptor serà 100% a través del vot popular. En les categories de Millor Vídeo, Millor Imatge i Millor Text, d’entre els 8 finalistes, un 50% recaurà sobre el vot popular i l’altre 50% sobre el jurat professional, i estaran seguides i verificades per notari. El jurat professional podrà decidir també si, a banda dels guanyadors en cada categoria, s’atorguen una o més mencions especials.



Una altre de les novetats és que només es podrà votar una vegada per categoria, per tant, és important revisar totes les candidatures abans de validar el vot.



Categories i premis



Les categories i el premis per categoria són:



Millor Vídeo sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 1.500€ de premi

Millor Imatge sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500€ de premi

Millor Text sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500€ de premi

Millor Prescriptor sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 2.000€ de premi



Trajectòria del Digital Wine Contest



El premis van néixer fa més de 16 anys, convertint-se en el primer concurs dedicat a premiar la creació de continguts relacionats amb el sector vitivinícola, en aquell moment especialment els blogs. Des d’aleshores, les plataformes, les tendències i la manera de comunicar i consumir aquests continguts han canviat molt.



El DWC ha sabut anar-se adaptant a aquestes noves tendències. Sense anar més lluny, la passada edició va incloure una nova categoria: la de Millor Prescriptor, per reconèixer la tasca de difusió de la cultura del vi, sobretot en un moment on la creació de continguts és tan massiva i alhora efímera que la prioritat és sempre la de ser concisos i capaços de connectar amb els usuaris de manera immediata.