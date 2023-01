Ametlles a domicili, la fórmula de les Garrigues per engrescar la pagesia jove

Presentació de Closca amb Laura Martín i Joan Segura i la periodista Sole G. Insua. Foto: Jordi Bes Lozano

La tria dels aliments que posem a taula té segurament més implicacions de les que ens imaginem. En el cas dels fruits secs, per exemple, si anem a comprar-los a unés probable que en trobem sobretot originaris. Ara bé, no cal que siguin de tan lluny per gaudir d'aquests productes que aporten tants beneficis a la dieta. A Catalunya es produeixen ametlles, avellanes, nous i festucs, i laha llançat la marcaper fomentar el consum de proximitat de fruits secs i enviar un missatge a la pagesia jove: aquest ofici té futur.Una cooperativa de segon grau és una cooperativa que agrupa diverses cooperatives i productors. Amb Closca, FSO Garrigues, que té seu a Maials, ha agrupat la seva producció de fruits secs sota una única marca.El valor afegit que volen proporcionar amb aquest pas és l'enviament a domicili de seleccions de fruits secs que es produeixen a Catalunya a un preu just per al consumidor i productor., relata que els resulta difícil tenir presència en els supermercats, un dels principals indrets on es fa la compra de fruits secs , de manera que la solució és "arribar directament al consumidor", la qual cosa ja havien aconseguit fer amb l'oli, però no encara amb els fruits secs.A més, en un supermercat les opcions disponibles poden ser limitades. "La gent comprem el que trobem, no el que volem", assegura Segura, cosa que s'ha intensificat amb l'avenç de la globalització i la competència que s'exerceix amb els fruits secs procedents d'altres països. "Ens fa mal, perquè un pagès anar a una gran superfície a vendre producte és impossible", lamenta, i alhora hi ha capitals d'inversió que estan controlant finques de gran extensió. Tot plegat fa que per al consumidor "els productes són cars perquè estan en mans de quatre", mentre que per al pagès li pot costar ser viable i això resta atractiu a l'ofici. Podeu comprar els fruits secs aquí Per a FSO Garrigues, la solució implica fomentar la proximitat també en la comercialització. Si fins ara venien les ametlles i altres fruits secs bàsicament a granel, ara han tret al mercat els dos primers lots que venen a través d'internet sota la marca Closca, que s'envien a domicili i en els quals els fruits secs es presenten en pots de vidre reutilitzables o reciclables. Amb ells, el consumidor té garantit un producte de proximitat i de qualitat, en el qual es pot trobar "el gust autèntic del que tenim a la terra", subratlla Segura. Per la seva banda,que quan ven a granel. Closca pot ajudar així a mantenir la gent jove en el territori i garantir el relleu generacional de la pagesia.. La presentació de Closca s'ha fet aquest dimecres al vespre a l'espai gastronòmic La Foodieteca del centre de Barcelona, on la creadora de contingut @missohlaura , també ha ofert un showcooking per demostrar la versatilitat dels fruits secs a la cuina. D'una banda, ha cuinat una versió de yakitori amb ametlles, i que ha consistit en una broqueta de pollastre amb alls tendres, salsa teriyaki casolana i ametlles. Per acabar, una cookie d'avellanes, que és una galeta d'estil americà amb avellanes i xocolata negra.