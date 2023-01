Javier Pagés, Barcelona Wine Week: «Cal fugir de pretendre conquerir mercats per volum»

Un dels espais de tastos guiats de la Barcelona Wine Week Foto: Barcelona Wine Week



Tastos als estands de la Barcelona Wine Week Foto: Barcelona Wine Week



El perfil:



Una cançó: Viva la vida, de Cold Play.

Un llibre: El meu autor preferit és Stefan Zweig. Molts dels seus llibres ho són.

Un restaurant: M'agrada la varietat de cuines. Gaudeixo amb aquells on es 'mima' el producte.

El teu plat preferit: Un bon arròs.

Una DO: Fàcil, D.O. CAVA.

Un vi blanc: Delicat, aromàtic, equilibrat, cremós i llarg a la boca.

Un vi negre: Elegant, sedós, amb caràcter, complex, amb bona estructura i profund.

Un vi rosat: Un garnatxa, lleuger, afruitat, fresc amb un punt d'acidesa.

Un escumós: Un CAVA, Brut Gran Reserva provinent de vinyes singulars.