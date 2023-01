La marca de brandi preferida dels bartenders s'elabora al Penedès

Per quart any consecutiu,es consolida com la marca de brandi preferida dels bartenders, segons l’Informede la revista britànica, que ofereix una imatge detallada dels hàbits de consum dels millors bars del món.“Que guanyi Torres Brandy, no és una sorpresa, -ressalta la publicació- ha encapçalat la llista des que vam enquestar per primer cop sobre brandi el 2020. És el brandi més venut en el 20% dels casos i un dels tres brandis escollits en el 37%”.L’estudi s’ha realitzat a partir d’enquestes a un centenar de bars de 33 països, que figuren entre els guanyadors o nominats de competicions de referència, i revalida a Torres Brandy com la marca més votada de la categoria per partida doble. I és que aquest brandi del Penedès encapçala tant el ranking dels brandis que avui són tendència (‘Top trending brands’) com el dels brandis que més es venen (‘Bestselling brands’).Per a la publicació, aquest resultat s’atribueix a l’ampli ventall de referències que ofereix la marca amb una excel·lent relació qualitat-preu. Les últimes novetats inclouen l’innovador brandi cristal·lí Torres Alta Luz i el primer brandi fumat, que se sumen als ja consolidatsi als exclusiusTorres Brandy està present en l’informe de Drinks International des del 2015. Fins al 2020, la categoria incloïa brandis i conyacs i Torres Brandy va arribar a aconseguir el cinquè lloc. En els quatre últims informes es fa la distinció entre brandis i conyacs i la marca lidera la seva categoria.En l’informe 2023 de Drinks International, considerat un prestigiós indicador de les tendències de consum del sector, han participat 100 bars de tot el món. La regió amb més concentració d’establiments de referència és Europa, de la que procedeixen el 34% dels bars enquestats, seguida de Nord Amèrica amb el 24%, i d’Àsia amb el 22%.Els establiments participants són guanyadors o nominats en les principals competicions mundials com, Tales of the Cocktail Spirits Awards o Top 500 Bars, així com en concursos regionals i nacionals de prestigi.