Es presenta INCAVI LAB, un dels laboratoris més avançats d’Europa

S'ha presentat l’, resultat d‘una inversió d’1 milió d’euros ja compromesa el 2022 del Departament d’Acció Climàtica i que pot veure’s augmentada durant aquest any si s’aproven els nous pressupostos.Segons, la directora general de l'INCAVI, “la transformació del laboratori era necessària per dotar al conjunt del sector d’una eina estratègica de servei públic per millorar la seva competitivitat. L’INCAVI LAB és una plataforma per a la producció de vins de qualitat al nostre país”.La inversió realitzada s’ha traduït en la millora tant de les infraestructures analítiques, que suposa per exemple doblar el volum de tasques assumibles, així com les infraestructures tecnològiques, destinades a millorar els processos i l’experiència d’usuari dels professionals i cellers del sector en la seva relació amb l’INCAVI LAB.A més de doblar la capacitat analítica, les noves infraestructures de l’INCAVI LAB permetran quintuplicar la producció de llevats autòctons, un element clau pel procés de producció vinícola gràcies al qual es facilita la identitat del terrer. Els nous equips bioreactors adquirits serviran per augmentar, per exemple, de la soca P-29, un llevat molt reconegut en el mon dels vins escumosos.Per a, cap de Cap de Servei de Viticultura i Enologia, “l’INCAVI LAB és un projecte il·lusionant perquè treballem amb un equip humà altament qualificat que, amb les noves infraestructures, podrà oferir un servei analític i d’assessorament als cellers a l’alçada de les necessitats del sector”.Aquesta superior capacitat analítica permetrà, per exemple, executar noves analítiques d’al·lèrgens, metalls pesants i Brettanomyces. També s’han incorporat al catàleg de serveis noves acreditacions ENAC, com la pH i la sobrepressió. De la mateixa manera, a finals d’aquest any l’INCAVI LAB oferirà un servei actualitzat per poder donar compliment a la nova normativa europea sobre etiquetatge nutricional.Amb aquesta inversió, s’impulsa també el coneixement i la recerca, oferint solucions innovadores per a un sector altament competitiu amb vocació internacional. Ampliar el ventall de paràmetres acreditats per ENAC permet completar la capacitat analítica de l’INCAVI LAB responent a les demandes del sector. L’objectiu final de la inversió és dotar d’eines al sector per seguir augmentant la qualitat dels vins catalans que s’ofereixen al consumidor final.La voluntat de l’INCAVI, en paraules d’Alba Balcells, “és no quedar-nos aquí. Seguirem treballant per la millora continuada per tal de reforçar el compromís de l’Institut amb cinc conceptes clau: Recerca, Desenvolupament, Innovació, Transferència i Formació”.