‘Wineries for Climate Protection’ tanca 2022 amb rècord cellers certificats

24 cellers han obtingut el certificat ‘Wineries for Climate Protection’ a l'Estat, una xifra rècord en un sol any des que el 2016 el primer celler va obtenir aquest segell desenvolupat per la Federació Espanyola del Vi (FEV) com la primera i única certificació específica per a cellers a matèria de sostenibilitat mediambiental al seu moment.



Només el passat mes de desembre, van ser 7 els cellers certificats, xifra que eleva fins a 60 el nombre total d'empreses que han superat l'auditoria. Tots aquests cellers, per tant, han demostrat el seu compromís i bon exercici en els quatre pilars de sostenibilitat mediambiental que fins ara avaluava el certificat: reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, eficiència energètica i ús de renovables, reducció de residus i gestió de l'aigua.



Des de l'1 de gener d'aquest mateix any, el certificat passa a anomenar-se 'Sustainable Wineries for Climate Protection' i inclourà també criteris de sostenibilitat social, econòmica i de governança a l'auditoria que han de superar els cellers, per tal d'alinear-se d'una manera més precisa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), de Nacions Unides i adaptar-se als estàndards més exigents de la distribució i els consumidors.



En aquest sentit, els 60 cellers que han obtingut el certificat fins al 2022 tindran fins al 31 de desembre del 2023 per avaluar-se dels nous requisits i mantenir així el segell. Per la seva banda, tots aquells cellers que sol·licitin el certificat per primera vegada aquest any ja ho faran sota el nou esquema integral ‘SWfCP’. Igual que en la seva versió anterior, SWFCP està basat en una filosofia de millora contínua on els cellers han de comptar amb un pla específic per a cada àrea, el desenvolupament del qual és verificat cada dos anys a través d'una auditoria externa per part d'alguna de les certificadores acreditades.