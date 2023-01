El Celler de Can Roca treu al mercat una nova línia de begudes

Foto: web Esperit Roca

Esperit Roca neix per la voluntat dels tres germans d’aportar la seva visió dels paisatges, de destil·lar-los i de brindar-ne una nova mirada líquida. És la concreció de la recerca durant els darrers set anys, en què s’han desenvolupat multitud de begudes servides a El Celler de Can Roca com a maridatge, aperitiu o sobretaula.Des d’aiguardents, licors destil·lats i macerats, vins fortificats, fermentats de fruites i llegums o cerveses. Per, Esperit Roca és el retorn a viatges imaginats durant la seva infantesa: «Des de petit, al bar dels pares, vaig viure amb fascinació el món dels aiguardents i licors. Contemplar les etiquetes em feia viatjar imaginant països. Ara compateixo la il·lusió de l’infant per compartir natura líquida, recuperar memòria antiga i compartir paisatges embotellats», comenta Josep Roca.El catàleg inclou dues Sèries diferenciades.és l’essència i l’eix vertebrador del projecte on paisatges amb una significació especial per als germans Roca inspiren totes i cada una de les propostes: inicialment lai l’Els propers mesos arribarà el, un vi aromatitzat que completarà la tríada de productes de sortida. La Sèrie Paratge neix amb la voluntat d’expandir-se amb un ventall crei- xent de begudes que s’anirà descobrint poc a poc.Laconnecta amb, la fàbrica de xocolata d'El Celler de Can Roca. La constitueixen tres begudes que fan brillar el cacau des d’una perspectiva líquida: la, l’i elCom remarca Josep Roca, «la cuina líquida surt d’El Celler de Can Roca per escampar el plaer de la conversa amb unes gotes d’esperit de vida lenta, natural, valuosa». A partir del 24/1/23 els productes es podran trobar a la botiga de Casa Cacao i Hotel Casa Cacao a Girona i al Popup de Casa Cacao al Mandarin Oriental de Barcelona. També disponibles a la web: www.esperit-roca.com