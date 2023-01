Els cereals més (i menys) saludables del supermercat, segons l'OCU

La dieta mediterrània destaca per ser la més rica i variada del planeta, amb múltiples beneficis per a la salut. Si bé, l'esmorzar més habitual a les llars catalanes consisteix en cereals carregats de sucre i d'un baix valor nutricional. Sobretot, en el cas dels més petits. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un macroestudi on s'analitza el contingut de sucre i fibra, la puntuació de Nutriscore i el caràcter ecològic o no de més de 300 productes que es venen als supermercats de l'Estat.



El 38% dels cereals analitzats presenten nivells de sucre elevats, superiors al 22,4% del contingut total; mentre que la proporció mitjana és del 19%. La quantitat de sal, en canvi, no és un problema. Només el 4% dels productes superen els valors recomanats. Amb tot, el tipus de cereal més saludable és el basat en avena, en musli, els corn flakes i els integrals.



En la categoria d'avena, l'OCU valora positivament els Auchan Bio (Alcampo) Copos Suaves de Avena Integrales Ecológicos, los Weetabix Copos de Avena Ecológicos, los Aldi Copos de Avena, los Auchan (Alcampo) Copos de Avena Integrales y los Carrefour Classic Copos de Avena Integral. Pel que fa als cereals de musli, destaquen positivament els següents: Carrefour Bio Muesli Ecológico Sin Azúcar Añadido, Crownfield Granola 0% Azúcares Añadidos (Lidl), Kölln Muesli De Avena Con Frutos Secos i els Weetabix Cereales Con Fruta y Nuez. Els millors corn flakes són els Consum Eco Copos de Trigo y Espelta Ecológicos, los Golden Bridge (Aldi) Corn Flakes Sin Gluten y los Nat Delice Flakes Cereales de Desayuno.



Cal evitar els cereals que reben una pitjor puntuació Nutriscore, classificats amb la lletra E en una escala que comença amb l'A. En són 3. L'1% més nociu per la salut. Són els Dia cereales muesli crujiente con frutas, els Hacendado (Mercadona) cereales rellenos de chocolate y avellanas i els Dia cereales muesli con chocolate.