Trucs perquè la nevera faci bona olor

Llimona amb claus d'olor

Cafè molt o en gra

Diuen que l'ideal és netejar laa fons -retirant tot el que hi ha- almenys un cop al mes. És normal que a vegades per falta de temps o simplement per mandra, acabem ajornant-ho. Però compte amb no deixar-ho per molt tard perquè quan es posposa en excés és quan arriben lesTambé pot passar que netegem l'electrodomèstic quan toca i que, així i tot, faci mala olor. Això pot ser perquè se'ns ha quedat un aliment amb mal estat a dins o perquè determinats aromes han quedat impregnats als estants. En qualsevol cas, el primer de tot és-cosa que pot ser tot un maldecap-, eliminar-la ila nevera bé, retirant tots els productes de l'interior. Abans que aparegui la mala olor, aquests són els millorsque podem fer servir...Només hem de tallar una llimona per la meitat i posar diversos claus d'olor a la polpa. L'olor que farà deixarà una agradable aroma a l'electrodomèstic. De la mateixa manera, també pot ser eficient deixar en un dels estants un recipient amb suc de llimona

El cafè és un molt bon antídot per exterminar les males olors, sobretot aquelles que venen de fregits. El que cal fer és posar-ne una mica en un recipient i deixar que faci la seva feina. Podem repetir la mateixa operació a les prestatgeries de la cuina per eliminar la pudor en aquesta estança.



Bicarbonat de sodi

Es fa servir molt per netejar, sobretot si es combina amb vinagre. És bo per eliminar les acumulacions de greix o qualsevol altre rastre de brutícia, absorbeix les males olors i la humitat. Només hem de col·locar un recipient amb una mica de bicarbonat i observar els resultats.



Carbó vegetal

Resulta molt útil per absorbir olors i neutralitzar l'ambient. Per aconseguir que sigui eficient, s'han de col·locar alguns trossos en una tassa i deixar-los sobre una de les prestatgeries. Després, només caldrà comprovar els seus efectes.



Paper film

Finalment, una altra cosa que podem fer per evitar males olors a la nevera és embolicar amb paper film o d'alumini tots els productes que tinguin aromes fortes, com ara el puré, les salses o les restes, que acostumen a contagiar la seva olor a la resta d'aliments.