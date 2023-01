Josep Lluís Grogués presidirà la DO Tarragona fins les pròximes eleccions

A la reunió del Consell Regulador s’ha decidit que el fins ara vicepresident, Josep Lluís Grogués, ocupi la presidència fins a les eleccions d’aquí a quatre mesos, amb l’objectiu d’iniciar una etapa de consens i unitat.



El Consell Regulador de la DO Tarragona, reunit aquest dimecres de forma extraordinària a la ciutat de Valls, ha decidit que a partir d’ara l’organisme serà dirigit de forma col·legiada pels nou integrants del consell rector, per tal de treballar en favor de la unitat i el consens a la institució.



A la reunió també es va decidir que el fins ara vicepresident, el viticultor de Vila-rodona Josep Lluís Grogués, ocupi la presidència, ja que legalment ha d’existir la figura del president, tot i que l’objectiu de la nova junta és treballar de forma consensuada donat que a finals de maig estan previstes les eleccions a la presidència de totes les DO catalanes.



Grogués, que anteriorment en el període 2007-2019 havia ocupat la presidència de la DO, encapçala un consell rector format per nou membres: Roger Soler, de Cellers Blanch; els viticultors Joan Carles Armenijach, Joan Saperas i Enric Vives; Jordi Sánchez, de la Vinícola de Nulles; Josep Anton Llaquet, de Cellers Unió; Gerard Galofré, d’Estol Verd Celler i Josep M. Llauradó, de Mas del Botó.



A partir d’aquesta mateixa setmana, la nova junta de la DO Tarragona començarà a treballar al capdavant de la institució al costat de l’equip tècnic de la mateixa per garantir la continuïtat de la DO Tarragona i els projectes que estan en marxa.