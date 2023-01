La fira Barcelona Wine Week reunirà 80 experts per analitzar el futur del sector

Foto: Barcelona Wine Week



Reptes, tendències i més gastronomia

el saló de referència del vi espanyol de qualitat, reunirà prop de 80 Master of Wine, sommeliers, elaboradors i experts del món del vi en un complet programa d'activitats amb més de mig centenar de ponències i tasts. L'objectiu és posar en valor el gran mosaic de sòls i territoris vitivinícoles d'Espanya i analitzar els grans reptes de futur del sector.Sota el lema “”, Barcelona Wine Week, que tindrà lloc del 6 al 8 de febrer de 2023 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, reunirà els millors experts per oferir als professionals de la indústria l'oportunitat de conèixer la gran diversitat geològica i vitivinícola del país, així com per presentar les darreres tendències i debatre sobre principals reptes del sector a través d'un programa de més de 50 activitats, tasts i ponències.En aquest sentit, un espai destacat serà la barra de vins– Soils of Spain by #alimentosdespaña, que, de la mà del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, oferirà un tast autoguiat amb 58 vins on el sòl és un element de rellevància especial. Hi haurà vins del Bierzo, de Valderroas, del Somontano, de la Vall d'Orotava (Tenerife), de Jumillas, del Priorat, de Mallorca, de Jerez, de León i de Calatayud, entre altres territoris.A més, a l'extens programa de tastos destaquen sessions com la que reuniràque ara elaboren els seus propis vins, com és el cas de Norrel Robertson, que des del 2003 produeix els seus vins a Calatayud; Fernando Mora, amb vinyes a diferents punts d'Aragó; i Andreas Kubach, director de Península Vinicultors, amb cellers a la Rioja Alabesa, entre altres punts. També protagonitzaran un tast conjunt sommeliers multipremiats i reconvertits en elaboradors com Bruno Murciano, Guillermo Cruz, Sergi Figueres i Xavi Nolla.Completaran el programa de tasts, que mostraran la riquesa de la llicorella del Priorat; Ricardo P. Palacios, amb vinyes en vessant de sòl pissarroós al Bierzo; Esmeralda García, que treballa amb els terres sorrencs de Santiuste (Segòvia); Julia Casado, que busca als seus vins la vinculació emocional amb el terrer de Bullas (Múrcia); Sara Pérez, enamorada dels terres del Priorat i el Montsant; César Saldaña, visionari del potencial de l'albarissa de Jerez o Felipe Blanco, que parlarà de la màgia dels terres i els vins canaris. Per part seva, el periodista i sommelier Ramon Francàs, dirigirà el tast '7 magnífics del Priorat', amb 7 dels millors vins de la zona; i Santi Rivas, autor de “Deixa Tot o Deixa el Vi” analitzarà 13 tendències de consum a través de 13 vins.Altres intervencions d'interès seran les del crític de prestigi internacional Tim Atkin, que presentarà el seu esperat Rioja 2023 Special Report i guiarà un tast de vins de la zona; i la de Luís Gutiérrez, tastador de Wine Advocate Robert Parker per a Espanya i autor del llibre “Els nous vinyaters”, que dirigirà un tast de 6 grans vins nascuts de 6 sòls diferents. Finalment, un altre tast retrà homenatge a la figura de Gérard Basset, considerat el més gran sommelier de tots els temps (ostentava els títols de Màster of Wine, Màster Sommelier i Millor Sommelier del Món), i mort fa tres anys.L'espaitambé acollirà conferències i taules rodones sobre sostenibilitat, innovació o digitalització. S'analitzaran temes com la gestió de sòls de vinya davant el canvi climàtic, els beneficis de l'ecodisseny, les noves vies de reutilització d'ampolles, la transformació digital de la viticultura, la protecció de les vinyes velles del país o com comunicar millor el vi espanyol.