​Activitats culturals relacionades amb el vi a les biblioteques del Bages

Les biblioteques d’Artés, Avinyó, Manresa - Ateneu les Bases, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Súria us conviden al projectepromogut pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat on es fa un. Tot maridat amb la divulgació i el coneixement del territori i de la història vitivinícola de la Denominació d’Origen Pla de Bages.Les biblioteques participants i la DO Pla de Bages recomanen algunes de les activitats dins del programa que pot consultar-se a dopladebages.com “Biblioteques amb DO” compta amb més de 70 biblioteques. Es va iniciar el 2013 amb 25 biblioteques i una extensa xarxa de col·laboradors tant del sector públic com del privat, a nivell local i nacional.Un projecte impulsat per la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del Servei de Biblioteques amb la col·laboració de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La consolidació i èxit d’aquesta iniciativa rau en la col·laboració a nivell local entre les biblioteques públiques, els cellers, les cooperatives, els consells reguladors de cadascuna de les denominacions d’origen i, a nivell nacional, en la implicació de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi).Fins el 31 de gener, es podrà participar a la 7a edició del concurs fotogràfic del món del vi a Instagram, “Vinstagram Pla de Bages”. Publica una fotografia sobre el món del vi en sentit ampli, posa-hi un títol i etiquetar-la amb el hashtag #vinstagrampladebages2023.El premi és un lot cultural de llibres, vins de la DO Pla de Bages i una entrada doble per a un espectacle del teatre Kursaal de Manresa.Les bases es troben a cada biblioteca i també han estat publicades a les xarxes socials i el web dopladebages.com