Comunicat de la DO Tarragona respecte la dimissió del seu president

Reproduïm íntegrament el comunicat de la Do Tarragona:



"La totalitat dels membres del Consell Regulador de la DO Tarragona agraeixen al fins ara president Vicenç Ferré, que aquest dimecres va presentar la seva dimissió poc abans de la votació en la qual s’havia de reprovar la seva gestió, la seva dedicació a la institució durant els poc més de tres anys que ha ocupat la presidència.



A partir d’ara, la DO Tarragona no s’aturarà i continuarà treballant amb el màxim consens intern per posicionar els vins i els cellers de la DO Tarragona i donant suport a tots els cellers i viticultors que la integren. Des de la DO Tarragona es vol deixar molt clar que allò que és realment important és la institució i que aquesta sempre estarà per damunt de personalismes i de qualsevol mena de protagonisme individual.



La DO Tarragona és una institució amb més de 75 anys d’història que treballava des de feina temps en diverses línies de posicionament estratègic i de millora, un treball que darrerament s’havia materialitzat en alguns aspectes gràcies a la feina prèvia de tots els implicats, els viticultors, els cellers embotelladors i elaboradors, el mateix Consell Regulador i el personal tècnic de la DO Tarragona.



Els diversos projectes en els quals està treballant la DO Tarragona continuaran realitzant-se en els pròxims mesos i s’implementaran amb respecte cap a totes les opinions dels interessats i amb el màxim consens de tots els implicats, perquè des del Consell s’està convençut que aquesta és la línia que històricament havia mantingut la institució i ara cal recuperar. El Consell Regulador de la DO Tarragona farà aquesta setmana una reunió en la qual es decidirà la persona que ocuparà la presidència fins a les pròximes eleccions que estan previstes a finals de la propera primavera, un cop finalitzi el mandat de quatre anys que es va iniciar el mes de maig de 2019".