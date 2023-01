Quatre dies per tancar la convocatòria del Digital Wine Contest

El proper 20 de gener és la data límit per presentar les candidatures aorganitzat per la. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la DO Catalunya fins a les 23:59h del dia 20.Un cop tancada la convocatòria, totes les candidatures a les diferents categories seran revisades per un jurat popular, que triarà 8 finalistes per a cadascuna d’aquestes categories. Els finalistes es penjaran al web perquè tothom els pugui votar entre el 26 de gener i el 5 de febrer.L’elecció del guanyador en la categoria de Millor Prescriptor serà 100% a través del vot popular. En les categories de Millor Vídeo, Millor Imatge i Millor Text, d’entre els 8 finalistes, un 50% recaurà sobre el vot popular i l’altre 50% sobre el jurat professional, i estaran seguides i verificades per notari.Millor Vídeo sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 1.500 € de premiMillor Imatge sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500 € de premiMillor Text sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500 € de premiMillor Prescriptor sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 2.000 € de premiAl web del concurs hi ha publicada tota la informació necessària per realitzar les inscripcions: bases completes i formularis d’inscripció per a cada categoria, que cal emplenar i retornar seguint les instruccions facilitades. No s’acceptarà cap candidatura que no hagi emplenat i enviat el formulari correctament abans de les 23:59h del 20 de gener.El premis van néixer fa més de 16 anys, convertint-se en el primer concurs dedicat a premiar la creació de continguts relacionats amb el sector vitivinícola, en aquell moment especialment els blogs. Des d’aleshores, les plataformes, les tendències i la manera de comunicar i consumir aquests continguts han canviat molt.El DWC ha sabut anar-se adaptant a aquestes noves tendències. Sense anar més lluny, la passada edició va incloure una nova categoria: la de Millor Prescriptor, per reconèixer la tasca de difusió de la cultura del vi, sobretot en un moment on la creació de continguts és tan massiva i alhora efímera que la prioritat és sempre la de ser concisos i capaços de connectar amb els usuaris de manera immediata.