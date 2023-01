El president de la DO Tarragona dimitex abans de ser reprovat

El fins avui president de la, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers 3 anys i mig , ha dimitit per "pressions internes".Les pressions internes que ha patit, segons l'entitat ha comunicat, han estat exercides per part dels membres del consell regulador i l'àrea tècnica de la institució.informarà dels detalls d'aquesta decisió demà dijous a les 9:30 a la seu de laSegons indica el diari de vins vinassos.cat , "la seva dimissió es fa efectiva tot just abans que a la convocatòria d’avui es tractés un punt que plantejava la seva reprovació a partir de la petició de la majoria de membres d’aquest organisme". El descontentament dels membres del Consell, segueix el diari, vindria determinat "per la manera en que Ferré hauria gestionat aquest organisme durant aquests darrers mesos".és propietari fundador del celler Mas Vicenç, a Cabra del Camp. És tècnic superior en enologia i viticultura i Màster MBA en direcció i administració d’empreses.