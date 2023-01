Mil productors de vi del món es reuniran a Singapur a Vinexpo Àsia

Uns 1.000 productors de vi i espirituosos de tot el món es reuniran per establir relacions comercials amb els 8.000 visitants professionals previstos. L'esdeveniment, 100% dedicat a vins i espirituosos, oferirà també un programa de classes magistrals i conferències d'alt nivell al llarg dels tres dies.



"Singapur és el lloc ideal per a tots els que treballem a Àsia, a només unes hores de transport de les principals capitals asiàtiques. Magnífic aeroport, amb bons transports dins de la ciutat-estat, és potencialment un nou Hong Kong", comenta el comprador tailandès Bence Petho de Valentine VM Wines.



Pel que fa als expositors, hi seran presents un gran nombre de països internacionals amb interessos estratègics a la regió. Vinexpo Àsia donarà la benvinguda, entre d'altres, a Argentina amb la presència del Grup Peñaflor, Catena Zapata, Vicente Gandía, González Byass, Barón de Ley, Jackson Family Wines, Booster Wine Group, i un llarg etcétera.



"En la nostra qualitat de distribuïdor de vins i espirituosos més antic de Singapur, fundat el 1938, estem encantats que se celebri la primera edició de Vinexpo Àsia el 2023. És l'únic saló de vins i espirituosos al qual mai no han faltat les nostres tres generacions . El 2023 tindrem el gust d'assistir-hi”, afirma Clinton Ang, director general de Cornerstone Wines.



Vinexpo Àsia també oferirà un programa d'alt nivell dins de la seva Acadèmia, amb, entre altres coses, classes magistrals a càrrec de Catena Zapata, Wines of Western Austràlia; un Torneig de Sommeliers i el Vinexpo Challenge, organitzats per Vinexposium en col·laboració amb l'ASI (Associació de Sommelieria Internacional); i un gran tast a càrrec de la Union des Grands Crus de Bordeus.