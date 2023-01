Noma, guardonat millor restaurant del món en 5 ocasions, tancarà el 2024

Un dels millors restaurants del món,. Va obrir fa 20 anys a Copenhaguen i va inventar la. Ha ha encapçalat la llista dels 50 millors restaurants del món en cinc ocasions, l'última, el passat 2021.El seu creador,va revelar al The New York Times: "És insostenible... financera i emocionalment, simplement no funciona".Per per unes 3.500 corones daneses,, al Noma actualment s'hi pot menjar des de "natilla de cervells de ren amb pol·len d'abella" fins a "gelat de codony i arròs fermentat amb caramel d'ostres". Amb tres estrelles Michelin tancarà a finals de 2024 per obrir, l'any següent, com un “laboratori gegant”, el"Serà una cuina experimental pionera dedicada a la innovació alimentària i al desenvolupament de nous sabors, que compartirà els fruits dels nostres esforços amb més amplitud que mai", explicava el restaurant en un comunicat al seu lloc web."Si la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa, és com de fràgils poden ser els nostres somnis, com és d'increïblement esgotadora i difícil aquesta indústria", va declarar Redzepi després de rebre el