​Alternatives al Dry January o Gener Sec

Fa més o menys una dècada que es va popularitzar la idea de fer "Dry January" o "Gener Sec" a Gran Bretanya, i posteriorment als Estats Units i altres països, incloent-hi fins i tot França més recentment.



Per la gent dels països mediterranis el concepte pot semblar confús a causa de les sequeres cada vegada més llargues i constants. Fa mesos que no plou, per tant, el gener sempre és sec... En realitat, però, no es tracta d'un fenomen atmosfèric sobrevingut pel canvi climàtic, sinó d'un propòsit de no beure alcohol durant el primer mes de l'any després del que per la majoria de gent és un "Wet December" o un desembre molt, molt moll.



Sopars de Nadal de feina, festes amb amics o amigues, revetlles de Cap d'Any, dinars de Nadal, San Esteve (Boxing Day pels britànics) i Reis, sobreexposició als cunyadismes i opinions de merda en general típiques d'aquestes dates, i en general uns dies curts i foscos (almenys més al nord de la conca mediterrània i previ a les anomalies tèrmiques causades pel canvi climàtic)... En general tot plegat aboca a la gent de les latituds nòrdiques cap a la beguda, i en abundància.



Així, i segurament degut a la influència cristiana que exigeix purgar els pecats, va aparèixer la idea d'abstenir-se de beure alcohol durant tot el mes de gener per a compensar els excessos del mes de desembre. Alguns ho presenten com una reavaluació dels seus hàbits per tal d'assolir una relació més sana amb l'alcohol (un objectiu admirable), mentre que d'altres ho viuen com una cura de desintoxicació necessària.



Això no obstant, els professionals de la salut adverteixen que malgrat que abstenir-se de l'alcohol durant una temporada és positiu no podem esperar-ne un impacte substantiu o de llarga durada a la nostra salut. És a dir, cal ser conscients que agafar un mes de vacances de l'alcohol no vol dir que a partir de l'u de febrer podem tornar a beure a doll com si res.



Que no se'm malinterpreti, ja que no estic argumentant ni en contra de la desintoxicació deguda als excessos ni de tenir una relació més sana amb l'alcohol. Si la idea d'un gener sec us atrau, llavors endavant – us felicitaré.



Per la meva banda, i a causa de la meva feina en el món del vi en la que estic constantment envoltat de tastos i ampolles obertes, fa alguns anys que em vaig autoimposar aquestes dues normes: mentre el sol no es pongui, no bec res. No beure durant el dia significa que les hores disponibles per beure queden molt reduïdes i, per tant, es limiten les destrosses de manera automàtica. A més, té l'avantatge extra que durant l'hivern un pot començar més aviat, ja que els dies s'escurcen i d'entrada són més depriments.



La segona norma és simplement beure menys durant tot l'any en lloc d'autoflagel·lar-me amb un mes sencer sense alcohol, però beure millor. Aquesta és una norma que sovint he vist altres periodistes de vi de Gran Bretanya mencionar, ja que allà la mitjana de despesa en una ampolla de vi és de £6,50, i això tenint en compte que £2 són d'impostos directes.



En realitat no són normes difícils de posar a la pràctica, sobretot si ens aturem a pensar en els marges estretíssims dels vins més econòmics del mercat, les condicions amb les quals s'han produit i en com puja la qualitat de seguida que ens gastem tan sols un euro més per ampolla. Si penseu en el pressupost mensual que us gasteu en vi i altres begudes alcohòliques, simplement reduïu en una tercera part la quantitat de begudes mantenint la mateixa xifra de despesa. Immediatament, us adonareu del salt qualitatiu que tindrà lloc a la vostra copa. Molts elaboradors de vi que conec us ho agrairan, ja que normalment els seus vins de gamma baixa són els que els distribuïdors i exportadors més els demanen i amb els quals gairebé no tenen marge ni guanyen gairebé res, mentre que depenen de les seves gammes mitjanes i altres que a més és on posen més atenció i cura.



Per totes aquestes raons personalment mai he adoptat el Dry January. No només em costa renunciar del tot a quelcom tan plaent i interessant per mi com el vi, sinó que trobo que els problemes i maldecaps que s'arrosseguen a finals d'any segueixen ben presents al gener, un mes que sempre se m'ha fet feixuc. I per si això no fos suficient, el meu aniversari és al mig del mes i ni de broma vull trobar-me encarant un any més al damunt sense el plaer d'una copa de bon vi acompanyant-me en el camí cada cop més proper cap al clot.



Però com a concessió cap als proponents del Dry January he trobat una alternativa per mi molt millor: el Dry July o Juliol Sec.



El juliol és un mes de vacances i esbarjo i també el mes amb els dies més llargs de l'any, dies assolellats que ens criden a fer esport, estar a l'aire lliure, anar a la platja o d'excursió, fer caminades o viure aventures lluny de casa. No és un mes per estar assegut al sofà de casa fent durar una bona ampolla de vi durant les llargues hores lentes del vespre. A més, fa calor i el cos ens demana granissats i begudes refrescants, no necessàriament vins o alcohol. Personalment, és un mes on la calor i la suor em deixen atuït, amb poc marge de maniobra per gaudir de gaires coses. Ja ho diuen que al juliol, ni dona ni caragol. I jo dic, ni vi tampoc.



Decidir fer un Dry January, un Dry July o moderar el consum d'alcohol durant tot l'any bevent menys i millor al capdavall són decisions molt personals. Però si sentiu la necessitat de fer-ho, realment crec que el juliol és una millor opció pels països mediterranis. I el Gener Sec que se'l quedin els anglesos.