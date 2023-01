Quatre Peus i Vuit Mans, dos nous vins de mínima intervenció

presenta dos nous vins, el. Amb aquesta producció, la marca entra en una nova etapa, la de vinificació de vi tranquil i la d’ampliació del celler, on faran créixer la zona de vinificació. Aquesta producció ha tractat d’un treball en equip, de principi a final, fet que es veu reflectit també en el disseny de les etiquetes.Es tracta de dos(sense sulfits afegits, ni clarificats), monovarietals dede vinyes velles de la seva finca Can Parellada situada a Can Cartró: les vinyes de l’Estevet i el Sogas. “Apostem pels vins de mínima intervenció perquè creiem en la nostra finca, les seves vinyes ecològiques i el seu potencial. Tenim unes vinyes velles magnífiques”, assegura la. Ambdós vins són edicions limitades, amb una producció de 1200 ampolles., explica: “En aquests vins busquem una nova línia al celler: més sostenible, més salvatge i més natural. El vi no ha d’estar renyit amb la salut”.El Quatre Peus és un vi Macabeu fermentat en barrica (fermentat i criat), d’anyada del 2021. La qualitat del raïm provinent de la vinya de l’Estevet ha estat la força que ha permès crear aquest vi. Durant tota la fermentació, apareixen aromes de vainilla i torrats. Durant cinc mesos, va romandre en barrica per aportar-li tocs de complexitat. Sense sulfurós afegit en cap moment, ni clarificat ni filtrat. El resultat és el fruit de les vinyes velles de la finca.El Vuit Mans és un Macabeu de la vinya del Sogas, que té més de 50 anys, fermentat en àmfora de 350 litres d’argila. El gra de la rapa va ser separat manualment, per tal de fer una maceració carbònica amb el gra el més sencer possible dins de l’àmfora. Va arrencar a fermentar de forma espontània, sense llevats afegits, tan sols amb salvatges. Durant tota la fermentació, apareixen aromes de pinyó i poma verda. No és fins després de cinc mesos que el celler n’extreu 255 litres que s’embotellen.