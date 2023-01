Sis caves rosats per menys de 10 euros per millorar l'àpat de reis

Els caves rosats són una opció perfecta per maridar plats de festes nadalenques. Sembla que Salvador Dalí solia rebre a les visites amb una copa de cava rosat a la seva casa de Portlligat. Això va posar de moda el cava rosat. Avui és un producte àmpliament consumit a casa nostra, que ens serveix tant per combinar aperitius com per acompanyar postres dolces de fruita o pastisseria. Us mostrem sis bones opcions de bombolles rosades amb DO Cava que no passen dels 10 euros.



Elyssia Pinot Noir

La casa Freixenet ens proposa aquest cava brut fet amb la varietat Pinot Noir, amb una criança mínima de divuit mesos abans del desgorjat. Trobem una bombolla fina, amb aromes de fruita vermella madura amb una boca amable i fresca.

Preu: 8.99€



Perelada Brut Rosé

Proposta jove d’un dels grans cellers de Catalunya, Castell de Perelada. Un cava elaborat amb tres varietats, la Garnatxa Negra, amb una mica de Pinot Noir i Trepat. Amb una criança de dotze mesos, trobem un producte fresc, lleuger, amable i versàtil per a un consum informal.

Preu: 6.45€



Codorniu Cuvée Barcelona 1872 Brut Rosé

En Bruno Colomer, enòleg de can Codorniu, suggereix aquest cava rosat fet del cupatge de tres varietats negres, Garnatxa Negra, Trepat i Pinot Noir. Trobem un cava més vinós, de major estructura en boca a causa de la força de les tres varietats negres. És apte per a vegans.

Preu: 7.95€



Vallformosa Origen Brut Rosat

Aquest escumós és el resultat de barrejar la Garnatxa Negra amb el Monestrell, obtenint un cava de color pàl·lid amb aromes de fruita vermella fresca acompanyades de records de brioixeria. És una bona opció com a copa de benvinguda.

Preu: 8.75€



Segura Viudas Brut Rosat

Elaborat amb Trepat, Garnatxa i Pinot Noir. Un cava amb aromes afruitades que recorden els gerds i les cireres confitades. Té una acidesa lleugera que el converteix en una bona opció per combinar els aperitius.

Preu: 6,99€



Roger Goulart Brut Rosé

Tenim aquí un rosat amb anyada, amb una criança mínima de catorze mesos. Fet amb Garnatxa, Monestrell i una esquitxada de Pinot Noir. Ens mostra un nas de fruits vermells i llaminadures, amable en boca i de bombolla fina. Una cava per començar a brindar.

Preu: 9.60€