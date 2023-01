El concurs NewWine premia amb un or aquest vi blanc del Penedès

és un concurs internacional amb l’objectiu de donar a conèixer les novetats en el mercat actual, valorant la qualitat i les novetats en la seva elaboració, criança, varietats, entre altres atributs. Aquest concurs destaca per ser un dels pocs concursos de vins celebrat a l'Estat que reconeix els millors vins amb novetats i canvis significatius així com noves anyades, reedicions especials, nous llançaments, edicions limitades o noves categories obtingudes.En aquesta edició, el jurat s’ha format per 10 tastadors, membres delsi experts en el sector vitivinícola com enòlegs, periodistes i especialistes sensorials, on d’una manera imparcial i a través d’un sistema de doble tast a cegues van analitzar i valorar les diferents mostres inscrites.Els vins que han obtingut premi de medalla d’Or, tindran presència en la pròxima Experiència Verema València 2023 que se celebrarà a la ciutat de València durant el mes de Febrer de 2023. Aquest reconeixement és fruit de la feina que tot l’equip de Sumarroca dedica a elaborar grans vins sobre tres pilars: el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, la tradició i les varietats autòctones.Aconseguit durant el 2022 la categoria de Vi de Mas dins la DO Penedès.Varietats: Xarel·lo, Macabeu Composiciósòl: Calcari, graves & pobre en matèria orgànicaCriança: 5 mesosEn nas apareixen d’entrada notes d’herbes mediterrànies, com el fonoll, i herbes d’infusió, com la camamilla. En l’evolució en copa comencen a sortir notes de fruita blanca envoltades de notes de pa i ametlles crues procedents de la criança. L’entrada en boca ofereix una bona cremositat que, juntament amb l'estructura, omple la boca de notes fruitades i herbes aromàtiques.