El millor dia per tastar vins naturals

Una de les coses que ens fa avançar com a humanitat és l’acceptació o demostració empírica de tot el que ens envolta, sempre amb el suport de la ciència que ha pogut validar allò que s’ha estudiat.



En el món del vi podem trobar multitud de vins amb elaboracions diferents: vins blancs, negres, rosats i escumosos, elaborats de manera tradicional, orgànica, ecològica, biodinàmica o natural.



Una de les elaboracions que s’està demostrant que millor ens apropen a l’essència del vi, és la dels vins anomenats naturals. El tret diferencial d’aquests vins és que estan elaborats sense sulfits afegits, cosa que fa que s’expressin de manera més real, sense que un additiu pugui distorsionar tot allò que la terra, la natura i l’home ens volen transmetre.

El SO2 és un additiu etiquetat com a al·lergen que pot provocar irritació i inflamació del sistema respiratori, afeccions i insuficiències pulmonars, alteració del metabolisme de les proteïnes, mal de cap, còlics, nàusees i diarrea.



Està clar que davant de tots aquests possibles afectes secundaris el més prudent és optar per consumir vins sense sulfits afegits, i, per tant, és l’opció més saludable, raonada i entenimentada.



Trobareu al mercat força elaboradors que ofereixen vins naturals, amb variades expressions o interpretacions del terrer, del sol i del subsol, de la zona, del clima i del microclima, de la varietat de raïm i del treball del celler, ja sigui en cups de ciment, de pedra, en recipients de fusta o en dipòsits d’acer inoxidable, oferint un mosaic d’estils i sabors, que en un primer contacte poden semblar extrems, però a força de tastar-los els trobareu comprensibles.

Us animo doncs a tastar tots els vins naturals que pugueu.



I avui és el dia perfecte per tastar-los.

I segurament, l’únic dia per fer-ho.