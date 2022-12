Retiren un embotit del mercat per listèria i demanen no menjar-ne

⚠️ Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en carne de cabeza de cerdo cocida.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/WQH5JJEiTM pic.twitter.com/vpljn9nRUv — AESAN (@AESAN_gob_es) December 23, 2022

Sanitat ha retirat de la venda elelaborat per, S.L. -tots els lots comercialitzats fins al 19 de desembre del 2022- per contaminació amb. Per això, recomana a les persones que tinguin al seu domicili aquest embotit que el torni al punt de compra i, en cas de presentar simptomatologia després del consum, vagin al metge.Ara com ara, no es té constància de cap cas de listeriosi associada al consum d'aquests productes,des d'Andalusia i Castella - La Manxa. La Listeria monocytogenes va ser detectada als controls realitzats pels operadors d'indústria alimentària.Com a mesura preventiva, tots els lots d'aquest producte ja han estat retirats dels punts de venda. Els serveis d'epidemiologia mantenen una vigilància específica davant de. El consum de productes amb listèria pot suposar un risc per a la salut, especialment en el cas de persones immunodeprimides, embarassades i pacients oncològics.