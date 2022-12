​Mery Pineda: “Regalar llibres i vins és regalar temps”

Foto: Edu Pujol



Fa poc més de dos mesos quetorna a tenir llibreria on xafardejar, olorar i gaudir dels llibres i també de la cultura del vi. L’ha obert una historiadora de l’art especialitzada en gestió cultural,, després de rumiar-ho a fons l’any de la pandèmia. “Han estat dos anys de donar-hi voltes, conversant amb editorials i distribuïdores. Finalment el 15 d’octubre vam obrir Vuk . És un projecte que surt de tirar-me al buit. La mare sempre m’ha dit que només pot anar bé si ho fas”, resumeix Pineda. El nom de la llibreria és tota una declaració d’intencions: “La versió oficial és un joc de paraules amb la paraula book i ve d’un vi de la DO Montsant que se’ns va posar bé. Tenia clars els llibres i fins i tot el color de les parets de la llibreria, però encara no havia trobat el nom... Amb la meva parella se’ns va ocórrer destrossar el mot anglès. La K també la faig servir sovint per anomenar les activitats que organitzem”.Vuk és una llibreria generalista amb volums en català i castellà, sense assumir per ara el risc de vendre llibres en altres llengües. És petita però s’hi troba de tot, des de ciència ficció a història, novel·la negra, literatura infantil i juvenil, muntanya i còmic, entre d’altres. Mery Pineda destaca que l’accent el posen les editorials petites: “M’agraden perquè tracten els temes de tota la vida però els presenten de manera diferent amb edicions més treballades i preparades, amb portades singulars. Són editorials que funcionen per elles mateixes i que el públic ha de descobrir”. Vuk ha arribat a Osona per satisfer les necessitats dels amants de la lectura que fins ara tan sols podien remenar llibres a les papereries que són, per altra banda, espais amb un esperit diferent. Part de la seva originalitat està també lligada al vi.“Per què no unir-los? És la parella més lògica. Vaig trobar una persona que es va motivar al 100% quan li va vaig proposar la idea i aleshores vaig tenir l’empenta de crear i de suggerir lectures maridades amb ampolles de vi. La idea va començar a rodar molt sola”, explica Mery Pineda. La llibretera de Vuk ha creat 5 packs per aquestes festes de Nadal. Són relats que s’avenen i per això ha enllaçat lectures i vi amb el guiatge del distribuïdor de vins naturals Jaume Jordà . “Si regales un llibre i una ampolla de vi, estàs regalant temps. Reglar temps és molt especial, perquè dones espai i calma. Una lectura és molt rica i el vi també explica moltes històries”, comenta Pineda. La primera proposta que van fer als clients és “La llibretera de Paris” de Kerri Maher amb “Duarte” un ull de llebre de, una viticultora que fa vins a Requena. I la van presentar tant a la botiga com a les xarxes socials amb aquest text: “Hi ha gent a qui ens agradaria espiar per un foradet mentre fan un cafè i parlen de la vida. Per exemple, a Verónica Romero i Sylvia Beach. La primera és la creadora del vi que tens a les mans, la segona és la protagonista de la novel·la que també subjectes. I estan juntes perquè són exemple de rebel·lia, són tossudes, defensores de les seves idees, lluitadores, cadascuna al seu temps (…) El romanticisme és obvi en elles i la valentia també”.“És una idea que ha sortit per aquestes festes i l’acollida ha estat bona. No em pensava que tanta gent la posés en valor i en tingués interès. Som una llibreria que obre les portes al vi, perquè ens agrada, però ara hem acabat de constatar que són dos mons que estan enllaçats i desperten curiositat”, assegura Pineda. “La tria de les lectures és personal i són llibres que parlen d’altres llibres, d’històries especials i úniques. També de llibres que són clàssics i que potser hi ha persones que no coneixien encara”, sintetitza. Hi ha “La llibretera de París”, “L’infinit en un jonc”, “Cicatriz”, “Napalm al cor”, i “Una confabulació d’imbècils”. “Els llibres i els vins estan exposats a la botiga i hi afegim una nota amb el perquè del vincle”, diu la llibretera. Ella els ha llegit i en Jaume Jordà hi ha harmonitzat el vi. Ell distribueix vins que l’apassionen. La seva selecció sorgeix sempre “d’una mirada personal i honesta que pretén donar valor a propostes úniques vinculades a realitats que considero especials”, afirma. Quant a la proposta de maridatge de Vuk, apunta: “Té molt de sentit per a mi i encaixa amb la manera com sento el vi, des del respecte i el coneixement que en té cadascú, apel·lant a la subjectivitat, però sabent que un llibre, com un vi, et pot fer sentir coses molt diferents. Proposo des d’allò que crec i si encaixa al lector, millor. Connecto amb les paraules i resums que em trasllada Mery Pineda i la meva tria és alguna cosa més sentida que pensada. Amb la descripció, em vénen al cap imatges. És fàcil, és com algú que ve a comprar un vi i li coneixes els gustos. És una parella de ball fantàstica que té sentit més enllà de dies com Sant Jordi”.Una segona recomanació lliga el “” amb “Cicatriz” de Sara Mesa. I es presenta així: “El vi que tens entre les mans és un orange wine, un vi natural, funky, diferent. Un vi que entra fàcil, que té alguna cosa que enganxa. Els orange són vins blancs que es fermenten amb les pells durant més temps: es fa com si fos un negre, es deixa tot el raïm sencer, fermenta i es premsa. És per això que el color de les pells es queda una mica, i d'aquí el seu color ataronjat. El que també enganxa és la novel·la de Sara Mesa. Un amor, una distància, uns llibres, una vida que passa, que canvia, que en vols saber més. En definitiva, tens entre les mans un vi i una novel·la totalment addictius”. Per fer més atractiva la proposta s’ha creat un disseny propi del maridatge, el d’un noi que jau en una copa de vi fart de llegir i beure, obra de Clara Berenguer. “No vull tenir sempre 5 packs disponibles, però sí que vull donar continuïtat a la iniciativa i m’agradaria que hi hagués un pack mensual, una parella diferent de llibre i vi per cada mes de l’any i crear una unió i que tot això anés fent el seu camí. Potser al proper Nadal, podem tornar a oferir 5 altres packs més”, comenta la llibretera de Vuk.Per fer-ho visible a l’espai, Mery Pineda ha buidat una prestatgeria i ha creat un aparador on les ampolles de vi es reivindiquen entre lletres i llibres. S’hi poden veure també la carinyena negra de vinyes velles deper maridar amb Irene Vallejo, elde callet i fogoneu de Mallorca pel clàssic de John Kennedy Toole i el 9per al llibre de Pol Guasch. Un ventall ric d’aromes i gustos, també literaris, que convida a provar-los. “Els clients volen saber el per què del vincle. Per això hem editat uns materials que contextualitzen i les persones que compren el pack, també s’enduen aquesta informació que hem editat a consciència”, diu Mery Pineda. Més enllà de la singularitat d’aquesta proposta, el vi és un habitual a Vuk, des del dia de la inauguració. “A les presentacions, sempre hi ha ampolles obertes a sobre la taula i tothom està convidat a fer una copa. Sempre la regalo. Tenim elque és un vi versàtil i passa molt bé, amb la idea que pugui agradar a tots els públics que ens visiten”. És un gest valuós d’una llibretera que estima el vi i que convida perquè pot i vol a perdre’s entre històries escrites i líquides.