Les visites amb realitat virtual arriben a Cava Bertha

prepara per al primer trimestre de 2023 l’estrena de la seva gran aposta pel que fa a les visites enoturístiques: una experiència immersiva que permetrà als visitants conèixer tots els processos d’elaboració del cava, visitar les vinyes en els diferents cicles de vida... i tot sense moure’s del celler, gràcies a unesEl projecte sorgeix de la idea de poder mostrar durant les visites guiades el què passa en cada espai del celler en diferents èpoques de l’any o en diferents situacions. Per aconseguir-lo, s’ha creat una experiència immersiva que combina les. Un sistema d’enoturisme híbrid que permetrà als visitants “viure” in situ tots els processos d’elaboració del vi, independentment de l’època de l’any.La visita estarà guiada per l’equip d’enoturisme del celler i, als diferents espais, els visitants trobaran les ulleres de realitat virtual per ampliar la visita, sigui a les vinyes o a les zones de producció.Les ulleres de realitat virtual funcionaran amb vídeos 360 i, a més, estaran sincronitzades, és a dir, tots els visitants veuran i viuran a l’hora el què està passant, de manera que tothom tindrà, al mateix temps, les mateixes sensacions.L’objectiu del projecte és, a més de modernitzar i ampliar l’experiència enoturística, transmetre i fer més entenedor el complex procés d’elaboració del cava, així com posar en valor la importància del paisatge i el territori.Des de Cava Bertha han obert un llistat perquè tots aquells que vulguin viure l’experiència puguin fer ja la seva reserva prèvia i ser dels primers a experimentar-la. Per inscriure’s, només cal contactar amb el celler a través del correu electrònic o per telèfon i reservar la plaça.