​Marimar Estate La Masia triomfa al rànquing britànic The Drinks Business

, situat a Califòrnia, és el celler de Marimar Torres, membre de la quarta generació de. Marimar Estatefigura en el ‘’ que ha elaborat la revista britànicaa partir de vins més ben valorats en. Segons la publicació, que organitza el concurs internacional, aquests vint vins són els que més van destacar en el certamen, que es va celebrar el passat mes de novembre a Londres i on van participar més de 130 vins 100% chardonnay de 13 països.En aquest concurs, l’anyada 2020 de Marimar Estate La Masia Chardonnay, el primer vi elaborat per Marimar Torres a Califòrnia fa més de trenta anys, ha obtingut medalla d’or en la categoria de vins amb criança amb un preu d’entre 30 i 50 lliures esterlines. El jurat, capitanejat per l’editor de, destaca la complexitat aromàtica de La Masia, amb “notes a mandarina, flor de llimona, poma i peres sobre un fons suau de roure i cedre”. El considera un vi “de cos lleuger, amb una acidesa vigorosa i un estil lineal, que resulta en un paladar realment atractiu on s’hi sumen notes de mare-selva”.La Masia Chardonnay de Marimar Estate prové de Green Valley, la regió més freda i amb més boira del Russian River, un enclavament idoni per a la chardonnay gràcies a la proximitat de l’oceà Pacífic, a només 15 quilòmetres. Les brises refrescants i boires nocturnes banyen les vinyes i infonen frescor i elegància als seus vins. La vinya, anomenada Don Miguel en honor al patriarca de la Família Torres, està plantada a l’estil europeu, amb un marc de plantació d’alta densitat que afavoreix l’equilibri i la concentració d’aromes en el raïm. Pel que fa a l’elaboració, el vi realitza la fermentació i la criança en botes de roure francès. Després de la fermentació malolàctica, envelleix sobre les mares durant nou mesos abans de ser embotellat.The Global Chardonnay Masters és un concurs internacional que se celebra des de fa nou anys al Regne Unit. El seu objectiu és identificar els millors chardonnays del món, classificant-los per estil i preu en comptes de per països. Totes les referències les tasta a cegues un jurat professional que atorga medalles de bronze, plata i or i la màxima distinció de Master als vins excepcionals. Una distinció que va obtenir Marimar Estate La Masia Chardonnay 2017 en el concurs celebrat el 2020.