Aniversari, un escumós de xarel·lo de vinya vella

del celler amb una trobada íntima amb familiars i amics a la finca Hisenda Romaní, durant la qual s’ha presentat Aniversari, un nou escumós de xarel·lo de vinya vella que se suma al catàleg de referències del celler. Colet celebra 30 anys de viatge enològic –les primeres ampolles van sortir al mercat el 1993- , però la família treballa les vinyes de Sant Martí i Pacs des de l’any 1783, és a dir, que durant 239 anys han estat viticultors al Penedès.Durant els 200 primers, com a masovers, i a partir de 1984, com a propietaris de la Hisenda Romaní. La voluntat de la família ha estat sempre treballar “dignament i orgullosament la terra”, diu l’enòleg. Ell i la seva germana,, estan avui al capdavant del projecte familiar recollint el llegat dels paresque no només van mantenir el cultiu de la vinya per posar en valor la viticultura i l’enologia al Penedès sinó que van fer un pas endavant assumint la propietat de la Hisenda Romaní i alçant un nou celler, amb criteris arquitectònics molt innovadors i sostenibles, ara fa 30 anys.Des dels inicis, la voluntat ha estat fer vi de vinyes pròpies desenvolupant-hi una viticultura ecològica. “La vinya és l’espai on ens sentim més còmodes i al celler hem conservat la voluntat de no intervenir com hem fet sempre”, afirma Sergi Colet. Actualment, a Colet Viticultors es cultiven gairebé 20 hectàrees entre oliveres centenàries de la varietat menya i vinyes de pinot noir, chardonnay, moscatell de gra petit, riesling, gewürztraminer, macabeu, xarel·lo, xarel·lo vermell, merlot i moneu.El catàleg d’escumosos ha anat creixent de forma orgànica amb els anys fins a les 11 referències actuals, que ara sumen. El nou escumós de mètode tradicional representa un punt d’inflexió al celler perquè obre el camí a l’elaboració de monovarietals sumant-hi una estètica més elegant i contemporània a l’etiqueta.La celebració del 30è aniversari continuarà el 2023 amb un programa d’activitats molt heterogeni adreçat a diferents tipus de públics que inclou des d’un recital poètic amb Santi Borrell a un tast solidari amb el. També s’organitzarà un concert de viola amb Pol Altimira i una caminada entre vinyes dins del cicle Enosalut. De fet, l’enoturisme ha estat una de les principals apostes en els últims anys a Colet Viticultors i s’ha vinculat molt a la pràctica esportiva i meditativa, amb accions que han despertat un interès molt alt entre el públic. A les diferents activitats que s’organitzaran durant el 2023, es podrà tastar el nou vi Aniversari que també s’inclou en la categoria Clàssic Penedès que aglutina escumosos de qualitat elaborats amb mètode tradicional.El vi de l’aniversarique neix en dues vinyes plantades el 1984, situades al costat del passeig de les oliveres de la Hisenda Romaní. “És una còpia del que som nosaltres, austeritat, rusticitat, un brut nature, un escumós sec, on hi un equilibri entre l’acidesa i la densitat del vi”, explica l’enòleg Sergi Colet.Aniversari mostra la puresa i l’elegància del xarel·lo de vinya vella; es vinifica en acer inoxidable però també hi ha una petita part que fa la criança en ou de formigó, la qual cosa fa que a banda de ser un escumós vibrant, sigui un vi amb cremositat, caràcter i profunditat. De l’anyada 2019, n’han sortit al mercat poc més de 1.900 ampolles. De la 2020, en sortiran al mercat, l’any vinent, 2.600 ampolles. Aniversari segueix l’estela de vins monovarietals que va encetar Màgic Extra Brut, un 100% xarel·lo amb una criança d’11 anys, amb la idea de mostrar l’essència varietal. En els propers mesos, Colet viticultors també té previst treure al mercat un escumós elaborat amb xarel·lo vermell.