The Can Project, classes d'anglès amb tasts virtuals de vi en llauna

El centre de formació d'anglès sobre el món del vide Vilafranca del Penedès estrena, projecte de classes d'anglès amb. Les classes es faran en directe juntament amb altres assistents i estaran dirigides per l'expert en la matèria i fundador de Wine Aspects,. Cada pack està pensat per a dues persones i inclou dues sessions diferents, i a cadascuna es tasten dos vins en llauna diferents que s'envien al domicili dels participants. Les primeres dues sessions seran el 17 i el 31 de gener i es poden reservar a la web www.wineaspects.info Aquesta formació està pensada per a wine lovers (amants del vi), inquiets lingüístics i professionals del sector vitivinícola que vulguin i/o necessitin millorar el seu anglès per parlar sobre el vi. En tot cas, no importa el nivell d'anglès ni els coneixements previs sobre vi. El vi en llauna és una tendència creixent que s'està consolidant a molts països i que facilita un tipus de consum més informal, còmode i fàcil. Wine Aspects, fidel al seu esperit innovador, s'uneix a aquesta tendència a través de The Can Project per continuar ensenyant anglès sobre vins de manera amena, propera i divertida.Amb més de 13 anys de trajectòria, Wine Aspects és la primera acadèmia d'anglès sobre el món del vi, que ofereix un conjunt de cursos especialitzats en el món del vi pensats per millorar les aptituds lingüístiques i els coneixements al sector vitivinícola, així com per utilitzar el vocabulari de manera adequada i concisa.