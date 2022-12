Nova imatge del III Lustros, en el tancament del 70è aniversari

El paratge Font de Jui dins l’ampolla

El xarel·lo, la clau de les llargues criances al Penedès

III Lustros és un vi escumós elaborat per primera vegada l’any 1951 i que ha estat present durant més de setanta anyades a les millors taules. L’estètica sòbria de la nova etiqueta actualitza la imatge d’aquest gran vi, que ja va néixer com a provocador del canvi de paradigma dels escumosos de llarga criança.El seu caràcter va deixar definitivament enrere l’afirmació «els escumosos del Penedès han de ser joves, frescos i afruitats» en mostrar el seu potencial d’envelliment. Gràcies al xarel·lo, la varietat predominant, aquest vi escumós guanya en expressivitat amb el pas del temps, alhora que conserva una encomiable frescor i mostra sensacions elegants, equilibrades i complexes a la copa. Cada ampolla s’elabora amb la mateixa artesania d’aquests 70 anys i intenta reflectir la identitat d’aquest paisatge únic i privilegiat per al cultiu de la vinya, que és el Penedès.De les vinyes del paratge Font de Jui, una terra que pertany a la família des de mitjan s. XIX, neix el raïm que conforma el cupatge de III Lustros. La salut dels ceps i de la terra de la finca és excel·lent, després d’anys de pràctiques biodinàmiques, que perseveren en la vivificació dels sòls. A la granja biodinàmica de Gramona hi conviuen cavalls, amb els que treballen la terra, vaques i ovelles que netegen els nostres boscos, rucs, oques i gallines, entre altres animals.Amb els excrements que produeixen, elaboren compost i, d’aquesta manera, obtenen els preparats biodinàmics que, juntament amb les plantes medicinals de l’hort, apliquen a la terra i a les plantes per tenir-ne cura. L'objectiu és tancar un cicle de vida, mantenir en el millor estat possible l’ecosistema de la vinya. Amb la feina diària, els esforços de la família s’adrecen a traduir el que la terra explica a través dels fruits que dona. El compromís és fer arribar de la manera més transparent i honesta possible a cada ampolla de III Lustros la mineralitat del terrer, les aromes afruitades del raïm i les notes elegants, la verticalitat i el caràcter dels més de 80 mesos de criança.El 1997, l’Université de Bourgogne, la University of Washington i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona van demostrar científicament que el xarel·lo és la varietat blanca que conté més antioxidants, amb nivells superiors als d’algunes varietats negres. La publicació d’aquests estudis va dotar de suport acadèmic el que la família Gramona havia confirmat amb III Lustros: que les llargues criances d’escumosos al Penedès no només són possibles sinó que donen vins d’altíssima qualitat.En l’àmbit de l’Estat Espanyol, la Guía Peñín, La Guia de Vins de Catalunya, els premis Vinari, la Guía de Vinos Gourmets, la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, El Mundo Vino, Verema, ABC Guía del Vino i Anuario de Vinos El País situen aquest escumós icònic dalt de tot de les seves llistes. En l’àmbit internacional, Wine Advocate, Decanter, Jancis Robinson, The Wall Street Journal i Tim Atkin ubiquen III Lustros entre els escumosos més ben valorats a escala mundial.