​La innovació i la tradició, claus de l’èxit dels Vins Tranquils de Freixenet

De la vinya a l’ampolla

Elaborant pel consumidor

Uns vins versàtils ideals per gaudir de la gastronomia

Premis i reconeixements

Notes de tast

El 2021 Freixenet va llançar una nova col·lecció de vins tranquils, obrint-se pas en un segment de mercat nou per a la marca i en clar creixement. Aquests vins, Selecció Especial blanc i rosat de Freixenet, van tenir una molt bona acollida entre els consumidors d’arreu. L’èxit d’aquest llançament ha portat a Freixenet a elaborar un tercer vi, ara negre, el “Selecció Especial de Freixenet”.Elaborats a partir de raïm blanc i negre, els vins tranquils són un producte diferencial entre la col·lecció de productes de Freixenet. El procés d'elaboració d'aquests vins, que es realitza de nit i a màquina per evitar altes temperatures i controlar l'inici del procés de fermentació, es duu a terme per conservar l'acidesa i els aromes que caracteritzen el producte. És per això que el seu procés d’elaboració és molt selectiu i està extremadament cuidat, coordinat amb totes les parts per assegurar la màxima qualitat possible.Així, el raïm seleccionat entra en un procés de maceració en fred per tal de poder extreure el màxim potencial aromàtic possible i després d’un premsat suau es fermenta a baixes temperatures per tal de poder mantenir aquestes aromes tan pures com sigui possible. En aquest sentit, destaca l’ús de tecnologia innovadora i puntera des de l’inici fins al final.D’aquesta forma i per mantenir aquests alts estàndards de qualitat, se seleccionen curosament els dies i les hores de collita del seu raïm per tenir el punt òptim de maduració. A més a més, la veu dels experts en viticultura i enologia de la companyia juga un paper clau per garantir l'òptima selecció de la vinya.En aquest sentit, Freixenet treballa aquests vins fent un cupatge entre varietats, combinant aquelles que estan més de moda com la Sauvignon, la Garnatxa blanca i negra, amb varietats més tradicionals com la Macabeu o el Xarel·lo, apostant per un collage entre modernitat i tradició. Així doncs, els Vins Tranquils s’elaboren amb vinyes seleccionades.Per tal de satisfer les necessitats dels consumidors, Freixenet elabora els seus productes escoltant de forma activa el que el mercat demana, per així poder dissenyar curosament els seus vins. És per això que la versatilitat s’ha convertit en un punt distintiu de la marca, aportant vins elaborats perquè puguin ser presos en qualsevol moment del dia: gaudint del moment ‘Afterwork’, mentre es cuina una bona recepta, prenent un bon aperitiu en bona companyia, o simplement per gaudir d’una copa en companyia. En definitiva, els vins Freixenet són, com diu el lema de la marca, “una gran forma de prendre’s el dia” i són ideals per celebrar els petits i grans moments de la vida. A més, tots els vins de la gamma són vegans.D’aquesta mateixa manera, aquests vins són fàcils de beure i d’entendre, i ideals per a qualsevol moment de consum. Els seus sabors agradables, aromàtics, frescos i llargs fan que el consumidor gaudeixi d’una experiència continua des de l’inici fins al final.Gràcies a la àmplia versatilitat que ofereix aquesta gamma de productes, la col·lecció de Vins Tranquils de Freixenet són perfectes tant per prendre una copa com per acompanyar aperitius, tapes o àpats diversos com amanides, verdures rostides, pasta, pizzes, embotits, barbacoes, etc. És recomanable servir el vi negre a una temperatura de 15 ºC i el blan i rosat a temperatura més baixa entre 10-12º per gaudir de tot el seu potencial.La gran qualitat i el caràcter innovador i agradable de la Col·lecció de Vins Freixenet ha estat reconeguda per diversos premis d’àmbit nacional i internacional que demostren el valor del producte. El vi rosat Selección Especial va rebre el 2021 la destacada medalla Gran Or al Concurs de Vins i Escumosos de Catalunya – Giroví i la medalla d’Or al Concurso Internacional de Vinos Bacchus i a CINVE 2020. Per la seva part, el vi blanc Selección Especial també ha estat mereixedor de la medalla d’Or al Concurso Internacional de Vinos Bacchus i de la medalla de Plata als Premis Vinari dels Vins Catalans.El Selecció Especial blanc té un marcat caràcter mediterrani i refrescant. Predominen els raïms de varietats Macabeu, Sauvignon Blanc i Chardonnay, amb tocs de Muscat i Xarel·lo. Aquest vi de color groc pàl·lid i brillant presenta un intens caràcter afruitat amb matisos cítrics i una acidesa llarga, resultant en un vi fi i elegant que pot acompanyar qualsevol classe de menjar.El Selecció Especial rosat és aromàtic i elegant i està banyat pel sol del Mediterrani. Es tracta d'un vi rosa pàl·lid en què predomina el raïm Garnatxa, amb tocs de Merlot i Ull de llebre de la DO Catalunya. És un vi fresc, amb un subtil aroma a fruits de bosc i que ofereix una sensació de fruites d'estiu a boca.El Selecció Especial negre és un vi jove d’intensitat mitjana, de color vermellós bordeus amb reflexos blaus i elaborat a partir de les varietats de raïm Garnatxa, Syrah y Cabernet Suavignon. Destaquen les aromes de fruita negra, com les cireres picotes i mores, notes de fusta, i un toc especiat de vainilla i caramel. En boca és fresc i agradable, i al final aporta un gust més balsàmic, amb aromes que recorden a herbes fresques mediterrànies.